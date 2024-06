没入型の組み立て体験によりクリエイティブなリラックスタイムを提供する「大人レゴ」

「大人レゴ」が展開する「トランスフォーマー」シリーズから「レゴ(R)アイコン トランスフォーマー バンブルビー」が新たに登場します!

2024年に40周年を迎える『トランスフォーマー』で活躍する正義の組織”オートボット”の戦士「バンブルビー」をレゴ(R)ブロックだけで細部まで再現したセットです☆

レゴ(R)アイコン トランスフォーマー バンブルビー

価格:12,980円(税込)

発売日:2024年7月4日(木)

完成サイズ:約 高さ25×幅8×奥行11cm

ピース数:950個

対象年齢:18歳以上

さまざまな大人の興味、関心に合わせ、植物、アート、映画、有名建築、ポップカルチャー、車・バイク、宇宙など幅広いラインナップで展開されています。

そんな「大人レゴ」から、変形ロボットキャラクター「トランスフォーマー」シリーズの新グッズとして「レゴ(R)アイコン トランスフォーマー バンブルビー」が登場!

2024年に誕生から40周年を迎える『トランスフォーマー』の人気オートボット戦士「バンブルビー」をレゴ(R)ブロックだけで細部まで再現することができます。

自分へのご褒美としてはもちろん、コレクターアイテムとしてもぴったりなグッズです。

2022年に販売された「レゴ(R)オプティマスプライム」と同じスケールを保ちながら、象徴的なオートボットであるバンブルビーを組み立てることが可能。

「レゴ(R)オプティマスプライム」と一緒に、壮大な戦いや冒険も再現することができます。

また、ロボットモードとビークルモードをシームレスに切り替えられる点もポイントです。

「トランスフォーマー」に登場するオートボットの戦士「バンブルビー」を細部まで再現できる「大人レゴ」

「レゴ(R)アイコン トランスフォーマー バンブルビー」は、2024年7月4日より発売開始です☆

