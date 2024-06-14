6月14日

西川貴教さんは自身のXアカウントより、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 西川貴教」の商品化は無いと告知した。

本内容は、本日予約開始となる「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム弐式」と「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ インフィニットジャスティスガンダム弐式」の魅力を語るスペシャル動画「西川貴教 meets METAL ROBOT魂」より、一部ユーザーの中で「METAL ROBOT魂 西川貴教」も出るのではないかと噂になっていた。

実際に西川貴教さんはアクションフィギュア「S.H.Figuarts T.M.Revolution」で商品化されており、今度はダイキャストを用いた「METAL ROBOT魂」シリーズで商品化される可能性も十分にあったが、今回商品化は無いと告知された。

「S.H.Figuarts T.M.Revolution」

【【西川貴教 meets METAL ROBOT魂】西川貴教が語る、METAL ROBOT魂（機動戦士ガンダムSEED FREEDOMの新商品が6.14(金)17時より順次予約スタート）】