日本バスケットボール協会が14日、パリ五輪に向けオーストラリアと対戦する女子日本代表の強化試合（6月20、21日・札幌市）に向けた合宿参加メンバー16人を発表。町田瑠唯（富士通）、高田真希（デンソー）、山本麻衣（トヨタ自動車）らを選出した。

5月に発表された18人からは、オコエ桃仁花、梅木千夏が外れた。

パリ五輪の登録メンバーは12人。

＜女子日本代表候補16人＞

吉田 亜沙美（PG＝1メートル65、アイシン）

高田 真希（C＝1メートル85、 デンソー）

町田 瑠唯（PG＝1メートル62、富士通）

宮澤 夕貴（PF ＝1メートル83、富士通）

本橋 菜子（PG ＝1メートル64、東京羽田）

林 咲希（SF＝1メートル73、富士通）

馬瓜 エブリン（PF＝1メートル80、デンソー）

宮崎 早織（PG＝1メートル67、ENEOS）

川井 麻衣（SG＝1メートル71、デンソー）

内尾 聡菜（SF＝1メートル77、富士通）

赤穂 ひまわり（PF＝1メートル84、デンソー）

馬瓜 ステファニー（PF＝1メートル82、CASADEMONT ZARAGOZA）

山本 麻衣（PG＝1メートル63、トヨタ自動車）

東藤 なな子（SF＝1メートル75、トヨタ紡織）

野口 さくら（PF＝1メートル82、アイシン）

平下 愛佳（SG＝1メートル77、トヨタ自動車）

※平均：174.4cm、自由契約選手リストに公示されている選手は2023-24シーズン所属チームを表記（2024年6月14日現在）