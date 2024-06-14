パリ五輪選考も大詰め！6・20、21強化試合・豪州戦へ、町田瑠唯らバスケ日本代表候補16人発表
日本バスケットボール協会が14日、パリ五輪に向けオーストラリアと対戦する女子日本代表の強化試合（6月20、21日・札幌市）に向けた合宿参加メンバー16人を発表。町田瑠唯（富士通）、高田真希（デンソー）、山本麻衣（トヨタ自動車）らを選出した。
5月に発表された18人からは、オコエ桃仁花、梅木千夏が外れた。
パリ五輪の登録メンバーは12人。
＜女子日本代表候補16人＞
吉田 亜沙美（PG＝1メートル65、アイシン）
高田 真希（C＝1メートル85、 デンソー）
町田 瑠唯（PG＝1メートル62、富士通）
宮澤 夕貴（PF ＝1メートル83、富士通）
本橋 菜子（PG ＝1メートル64、東京羽田）
林 咲希（SF＝1メートル73、富士通）
馬瓜 エブリン（PF＝1メートル80、デンソー）
宮崎 早織（PG＝1メートル67、ENEOS）
川井 麻衣（SG＝1メートル71、デンソー）
内尾 聡菜（SF＝1メートル77、富士通）
赤穂 ひまわり（PF＝1メートル84、デンソー）
馬瓜 ステファニー（PF＝1メートル82、CASADEMONT ZARAGOZA）
山本 麻衣（PG＝1メートル63、トヨタ自動車）
東藤 なな子（SF＝1メートル75、トヨタ紡織）
野口 さくら（PF＝1メートル82、アイシン）
平下 愛佳（SG＝1メートル77、トヨタ自動車）
※平均：174.4cm、自由契約選手リストに公示されている選手は2023-24シーズン所属チームを表記（2024年6月14日現在）