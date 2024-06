ミーキャップです! われらがアビスパ福岡、今季も調子が出てきましたね。特に前半で活躍が目立ったのがシャハブ・ザヘディ選手(28)です。そこで取材班が突撃インタビューしてくれました。リポートをどうぞ!

初めまして、西南学院大学外国部学部外国語学科4年の福添結杏と坂上夏海です!

大学で異文化理解やコミュニケーションについて学んでいる私たちは、イラン国籍初のJリーガーとして話題のザヘディ選手に興味津々。そこでクラブ側にお願いして、福岡の街やチームへの思い、プレーに対する強い気持ちなどを聞いてきました!

最初にザヘディ選手について紹介しますね。

6月14日現在でリーグ戦12試合に出場し、6ゴール2アシスト。天皇杯でも2ゴールあげ、まさにチームのエースとなっています。

ピッチで見せるひたむきな姿と、試合後の笑顔のギャップがすてきな選手です。

所属はウクライナ1部のゾリャ・ルガンスクで、ロシアのウクライナ侵攻に伴う国際サッカー連盟(FIFA)の特例措置に基づき、今年2月までイラン1部ペルセポリスでプレー。今季途中から福岡に加入したのも特例措置の一環で、最初は6月末までの契約でしたが、つい最近、契約延長が発表されたんですよ。

まずは「福岡」についての質問です。来日して3カ月、福岡での生活はどうですか?

「自分のホームのように感じています。フレンドリーな人や親切な人が多いからだと思います」

福岡を気に入っていただけているようで、うれしいですね。では次の質問。福岡で好きなレストランや食べ物はありますか?

「お店の名前までは分かりませんが、海鮮は最高です。焼き肉などのお肉料理も好きです」

郷土料理は食べましたか?

「まだ食べたことはないです」

宗教の関係などで口にできない食材があるもしれないですが、ぜひ、がめ煮などにも挑戦してください!

さまざまな国でプレーした経験があるザヘディ選手。質問には英語で答えてくれました。では、チームメートとはどのようにコミュニケーションをとっていますか。工夫していることがあれば教えてください。

「メーンはボディランゲージです。日本語も勉強するべきなんですけどね(笑)。英語を少し話せる選手もいますが、通訳さんの力を借りています」

大変そう…。でも、ボディランゲージは万国共通ですね。初めて覚えた日本語はなんですか?

「『ありがとう』です」

一番好きな日本語はなんですか?

「『お疲れさま』です」

すてきなワードチョイス! 公開練習後のファンサービスとして選手とハイタッチできる時間があるのですが、その際もサポーターに「お疲れさまでした」と笑顔で声をかけていましたよ。

そんな優しいザヘディ選手にとって、日本で活躍するためにモチベーションとなっているものは何ですか?

「Try to be better than yesterday(昨日の自分を超えていく)という精神です。それを忘れずに、毎日頑張っています」

昨日の自分を超える…なんて素晴らしいお言葉! すごくかっこいい! そういった心持ちが毎試合の継続的な活躍につながっているのでしょうね。

取材を受けていただいたザヘディ選手、場を設定していただいたアビスパの皆さま、ありがとうございました。

最後に取材を終えての感想をつづります。

[ゆあ]私は福岡県外の出身で今までアビスパに触れてこなかったので、公開練習を見たのは今回が初めてでした。ザヘディ選手が、実際に練習しているところを見たり、選手同士だけでなくスタッフさんとも練習中にコミュニケーションをとっている姿を見たりして、チーム全体の関係が良いのが伝わってきました。見学後は選手の方々とハイタッチもできました! こんなに近くで交流できるとは予想していなかったので、驚きです。インタビューを通してアビスパに興味が湧いたので、今度はぜひ、試合を見に行きたいなと思います。

[なつみ]終始楽しそうにお話ししてくれたザヘディ選手。来日して間もないですが、チームメートやスタッフの皆さんとの関係もすごく良いようです。福岡という地は、さまざまなバックグラウンドを持つ人材が活躍できるのではないかと感じています。ザヘディ選手をインタビューしたことで、チームの得点王としての一面だけでなく、日本を楽しんでいる一面や真剣にサッカーに向き合う一面を新たに知ることができました。アビスパのサポーターである私は、16日のサガン鳥栖との試合も結杏ちゃんと一緒にベスト電器スタジアムで観戦します。ザヘディ選手の活躍を楽しみにしています!

最後まで読んでいただき、ありがとうござまいました!

がんばれ、アビスパ!!

ミーキャップ