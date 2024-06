台湾にある都市型水族館「Xpark」にて、ディズニーキャラクター「ドナルドダック」 のスクリーンデビュー90周年を記念したスペシャルアニバーサリーイベントを開催!

館内全体を「ドナルドダック」のバースデーパーティー会場に見立て、「ミッキーマウス」をはじめとした愉快な仲間たち、そして Xparkの海の生きものたちと一緒に「ドナルドダック」のバースデーをお祝いするイベントです☆

台湾・Xpark ディズニー「ドナルドダック」90周年記念イベント「Let’s Xparty!」

開催期間:2024年7月1日(月)〜9月30日(月)

台湾の都市型水族館「Xpark」にて、「ドナルドダック」 のスクリーンデビュー90周年を記念したスペシャルイベント「Let’s Xparty!」を開催!

Xparkはm2020年8月の開業以降、施設コンセプト「新感動・無限」のもと、様々なイベントが実施されてきました。

そんなXparkの館内全体を「ドナルドダック」のバースデーパーティー会場に見立て、「ミッキーマウス」などの仲間たち、そして Xparkの海の生きものたちと一緒に「ドナルドダック」のバースデーを祝福。

メインの大水槽では、魚群イリュージョンもアニバーサリーバージョンに変身しています。

館内では、水槽の形状に合わせた「ドナルドダック」のラッピングも実施。

入口から出口まで華やかなアニバーサリー演出が施された空間で、バースデーパーティーのメイン会場までを目指しながら、道中で起こる様々なイベントを楽しめます。

館内に設置されたフォトスポットは計10か所。

館内BGMではディズニーテーマの音楽が流れ、雰囲気を演出します。

10か所のフォトスポットの内、4か所はARフォトスポットとなっています。

ドナルドダックぬいぐるみポーチ付チケット

価格:大人990元 (税込)/学生790元(税込)/子供590元(税込)/博愛590元(税込)

販売期間:2024年6月6日(木)〜9月30日(月) ※無くなり次第終了

サイズ:縦22cm×横14cm

販売場所:Xpark公式EC

コラボイベント開催に合わせ、「ドナルドダック」のぬいぐるみポーチがセットになった特別チケットを期間限定で販売。

「ドナルドダック」がバースデープレゼントを抱えている姿がかわいい、カードケースを兼ねたジップ付きのぬいぐるみポーチです。

Xparkの生きものたちがデザインされたネックストラップが付いています。

さらに購入者だけが参加できるスタンプラリーでは、コンプリート特典にストロベリーの甘い香りがする「ドナルドダック」のオリジナルキーチェーンが登場。

ここでしか手に入らないグッズと体験がセットになった特別なチケットです☆

「ミッキーマウス」や水族館の生き物たちと「ドナルドダック」のお誕生日をお祝いするイベント。

台湾・Xparkの「ドナルドダック」90周年記念イベント「Let’s Xparty!」は、2024年7月1日から9月30日まで開催です☆

※記念チケットはその他全ての割引、キャンペーン、企画チケットと併用できません

※イベント期間中、館内のBGM・映像演出・環境演出がイベント仕様に変更となります

※イベント期間中、館内ARコンテンツ「未未の大冒険〜仲間を探して七つの海へ〜」は休止します

※イベントの内容は主催者側の都合により予告なく変更になる場合があります

※画像は全てイメージです

