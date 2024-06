バンダイが展開するカプセルトイ「ガシャポン」より、「辛ラーメン」など、「農心ジャパン」が展開する人気商品がチャームになって登場!

リアルに再現された麺や粉末ス−プなど、全種異なるダブルチャームが付いた豪華仕様のチャームです☆

バンダイ ガシャポン「農心 Wチャームコレクション」

価格:1回300円(税込)

発売日:2024年6⽉第3週より順次

種類:全8種

サイズ:袋麺 高さ約40mm・カップ 高さ約21mm

販売店舗:全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン⾃販機シリーズ

発売元:株式会社バンダイ

バンダイが展開する「ガシャポン」シリーズに、「農心ジャパン」が展開する人気商品がチャームになって登場!

「辛ラーメン 袋麺」「辛ラーメン バケツカップ」「辛ラーメン カップ」「ノグリラーメン カップ」「チャパゲティ カップ」「チャパグリ カップ」「ユッケジャンラーメン カップ」「農心 キムチサバル麺 カップ」の全8種が展開されています。

麺や粉末ス−プなど全種異なるダブルチャームがついた豪華仕様です☆

辛ラーメン 袋麺

日本でも定番の袋麵「辛ラーメン」をデザインしたミニチャーム。

リアルに再現された麺もポイントです。

辛ラーメン バケツカップ

ボリュームのある「辛ラーメン バケツカップ」のチャーム。

パッケージデザインが細かく再現れています。

辛ラーメン カップ

「辛ラーメン カップ」のチャーム。

ダブルチャームには、真っ赤な袋に入った粉末スープがデザインされています。

ノグリラーメン カップ

『NEXT辛ラーメン』と話題の、海鮮をベースにした「ノグリラーメン カップ」

ダブルチャームには、ノグリラーメンのマスコットキャラクター「ノグリくん」が描かれています☆

チャパゲティ カップ

韓国ジャージャン麺の定番「チャパゲティ カップ」のミニチャーム。

ダブルチャームは、ソースの袋です。

チャパグリ カップ

「チャパゲティ」と「ノグリラーメン」をミックスした、甘辛な汁なし麺「チャパグリ カップ」のミニチャーム。

ダブルチャームは、パッケージと同じく麺をすする「ノグリくん」が描かれています。

ユッケジャンラーメン カップ

本場韓国でもメジャーな「ユッケジャンラーメン カップ」のミニチャーム。

ソースの袋をイメージしたダブルチャーム付きです。

農心 キムチサバル麺 カップ

キムチチゲの味を手軽に楽しめる「農心 キムチサバル麺 カップ」

カップの凹凸など、細部にまでこだわりが光るミニチャームです。

「農心ジャパン」の人気商品8種類が、ミニチャームになって登場。

バンダイのガシャポン「農心 Wチャームコレクション」は、2024年6⽉第3週から順次発売予定です☆

