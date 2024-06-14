iiyama PC¡¢V¥é¥¤¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖGanGun Girls¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥²¡¼¥ß¥ó¥°PCÈ¯Çä

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OS¡§Windows 11 Home [DSPÈÇ]
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§AMD Ryzen 7 7800X3D
¥á¥â¥ê¡§DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB¡ß2)
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§1TB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD [PCIe 4.0¡ß4]
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X
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ÅÅ¸»¡§800W 80PLUS GOLDÇ§¾Ú ATXÅÅ¸»
²Á³Ê¡§369,800±ß
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LEVEL-15FX164-i7-RMSX-GGG
OS¡§Windows 11 Home
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§Intel Core i7-13700H
¥á¥â¥ê¡§DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB¡ß2)
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§500GB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
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