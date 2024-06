ベルメゾンが展開する「Disney Fantasy Shop(ディズニー ファンタジー ショップ)」に、映画「ベイマックス」の公開10周年を記念したオリジナルの夏グッズが登場!

東京駅店・グランデュオ蒲田店限定グッズとして「ベイマックス」デザインのハンディファン、ガジェットケース、ポストカードの3点が販売されます☆

「ディズニー ファンタジーショップ バイ ベルメゾン」東京駅店・グランデュオ蒲田店『ベイマックス』グッズ

発売日:2024年6月21日(金)

販売店舗:ディズニーファンタジーショップバイベルメゾン東京駅店・グランデュオ蒲田店

千趣会が展開する通販事業「ベルメゾン」オリジナルのディズニーグッズ専門店「ディズニーファンタジーショップ」

“いつもそばにディズニーのある暮らしを“をコンセプトに、インテリアや生活雑貨、ウエアまで家族のくらしを中心にライフスタイルをトータルで提案しています。

今回、リアル店舗である「ディズニー ファンタジーショップ バイ ベルメゾン」限定でディズニー・アニメーション映画「ベイマックス」映画公開10周年を記念したベルメゾンオリジナルの夏グッズを販売。

ハンディファン、ガジェットケース、ポストカードの3点が販売されるほか、東京駅店には「ベイマックス」の等身大スタチューが期間限定で登場します☆

ハンディファン

価格:2,200円(税込)

「ヒロ」が作った赤いパワードスーツを着た「ベイマックス」をデザインしたハンディファン。

ポップなタッチでデザインされた「ベイマックス」のロゴと共に、空へ飛び立つ様子が描かれています。

ガジェットケース

価格:各2,390円(税込)

パソコンやタブレットなどの持ち運びに便利なガジェットケース。

赤いパワードスーツを着た「ベイマックス」のデザインと、手を上げる「ベイマックス」デザインの2種類が展開されます。

ポストカード

価格:250円(税込)

「ベイマックス」がこちらを覗いて手を振っているデザインのポストカード。

背景には、映画の舞台である”サンフランソウキョウ”の街並みが描かれています。

東京駅店限定キャンペーン

開催期間:2024年6月21日(金)〜7月22日(月)

東京駅店に、6月21日から7月22日まで、「ベイマックス」の等身大スタチューが登場!

約180センチと存在感のあるスタチューと共に記念撮影を楽しめます。

さらに「ベイマックス」グッズを税込み2,000円以上購入された方に、缶バッジ全5種からいずれか1つがプレゼントされます。

※ノベルティが無くなり次第終了

ディズニー・アニメーション映画「ベイマックス」の公開10周年を記念したオリジナルグッズが、リアル店舗限定で登場。

「ディズニー ファンタジーショップ バイ ベルメゾン」東京駅店とグランデュオ蒲田店にて2024年6月21日より販売される「ベイマックス」グッズの紹介でした☆

©Disney

