TWICE ナヨン、タイトル曲「ABCD」MV公開…ダンスブレイクにも注目

TWICEのナヨンが“サマークイーン”として帰ってきた。本日(14日)、2ndミニアルバム「NA」のリリースとともに、タイトル曲「ABCD」のミュージックビデオも公開された。2022年6月に発売した1stミニアルバム「IM NAYEON」以降、約2年ぶりの新譜となる「NA」にはタイトル曲をはじめ、「Butterflies」「Heaven(Feat. Sam Kim)」「Magic(Feat. JULIE of KISS OF LIFE)」「HalliGalli(Prod. by イ・チャンヒョク of AKMU)」「Something」「Count It」の全7曲が収録された。

タイトル曲「ABCD」は、「AからZまで、自分のタイプである相手に向かって、愛に対して1から10まで教えて誘惑する」というメッセージを盛り込んだポップダンスナンバーだ。リック・ブリッジス(Rick Bridges)とJYPのパク・ジニョン代表が作詞、BIGHIT MUSICの専属プロデューサーであるPdoggが作曲・編曲を務めた。マルチバース形式で制作されたミュージックビデオは、時代、場所、老若男女問わず、ハマるしかないナヨンの魅力が盛り込まれた。ダイナミックなパフォーマンスとダンスブレイクまで、TWICEの活動とは差別化された姿を垣間見ることができる。“K-POPソロクイーン”の華やかなカムバックを知らせたナヨンはソロ活動をはじめ、「2024 WATERBOMB」の出演も控えており、早くから注目が集まっている。