日本サッカー協会は14日、女子日本代表「なでしこジャパン」のパリ五輪メンバーを18人とバックアップメンバー4人を発表した。

今後は来月13日に能登半島地震復興支援マッチとして、五輪前最後の強化試合でガーナ代表戦（金沢ゴーゴーカレースタジアム）に臨む。五輪本番は同25日（日本時間26日）に1次リーグC組初戦でスペイン、同28日（同29日）に第2戦でブラジル、同31日（同8月1日）に最終第3戦でナイジェリアと対戦する。

▼パリ五輪メンバー

【GK】

山下杏也加（INAC神戸）

平尾知佳（新潟）

【DF】

熊谷紗希（ローマ）

清水梨紗（ウェストハム）

北川ひかる（INAC神戸）

南萌華（ローマ）

高橋はな（三菱重工浦和）

古賀塔子（フェイエノールト）

【MF】

清家貴子（三菱重工浦和）

長谷川唯（マンチェスターC）

林穂之香（ウェストハム）

長野風花（リバプール）

宮沢ひなた（マンチェスターU）

藤野あおば（日テレ東京V）

谷川萌々子（ローゼンゴード)

【FW】

田中美南（INAC神戸）

植木理子（ウェストハム)

浜野まいか(チェルシー)

▼バックアップメンバー

【GK】

大場朱羽（ミシシッピ大）

【DF】

石川璃音（三菱重工浦和）

守屋都弥（INAC神戸）

【FW】

千葉玲海菜（フランクフルト）