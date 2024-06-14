なでしこジャパン パリ五輪代表メンバー発表 長谷川唯、熊谷紗希、宮沢ひなたら18人
日本サッカー協会は14日、女子日本代表「なでしこジャパン」のパリ五輪メンバーを18人とバックアップメンバー4人を発表した。
今後は来月13日に能登半島地震復興支援マッチとして、五輪前最後の強化試合でガーナ代表戦（金沢ゴーゴーカレースタジアム）に臨む。五輪本番は同25日（日本時間26日）に1次リーグC組初戦でスペイン、同28日（同29日）に第2戦でブラジル、同31日（同8月1日）に最終第3戦でナイジェリアと対戦する。
▼パリ五輪メンバー
【GK】
山下杏也加（INAC神戸）
平尾知佳（新潟）
【DF】
熊谷紗希（ローマ）
清水梨紗（ウェストハム）
北川ひかる（INAC神戸）
南萌華（ローマ）
高橋はな（三菱重工浦和）
古賀塔子（フェイエノールト）
【MF】
清家貴子（三菱重工浦和）
長谷川唯（マンチェスターC）
林穂之香（ウェストハム）
長野風花（リバプール）
宮沢ひなた（マンチェスターU）
藤野あおば（日テレ東京V）
谷川萌々子（ローゼンゴード)
【FW】
田中美南（INAC神戸）
植木理子（ウェストハム)
浜野まいか(チェルシー)
▼バックアップメンバー
【GK】
大場朱羽（ミシシッピ大）
【DF】
石川璃音（三菱重工浦和）
守屋都弥（INAC神戸）
【FW】
千葉玲海菜（フランクフルト）