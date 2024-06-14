スポニチ

写真拡大

　日本サッカー協会は14日、女子日本代表「なでしこジャパン」のパリ五輪メンバーを18人とバックアップメンバー4人を発表した。

　今後は来月13日に能登半島地震復興支援マッチとして、五輪前最後の強化試合でガーナ代表戦（金沢ゴーゴーカレースタジアム）に臨む。五輪本番は同25日（日本時間26日）に1次リーグC組初戦でスペイン、同28日（同29日）に第2戦でブラジル、同31日（同8月1日）に最終第3戦でナイジェリアと対戦する。

　▼パリ五輪メンバー

　【GK】

　山下杏也加（INAC神戸）

　平尾知佳（新潟）

　

　【DF】

　熊谷紗希（ローマ）

　清水梨紗（ウェストハム）

　北川ひかる（INAC神戸）

南萌華（ローマ）

高橋はな（三菱重工浦和）

古賀塔子（フェイエノールト）

　【MF】

　清家貴子（三菱重工浦和）

　長谷川唯（マンチェスターC）

　林穂之香（ウェストハム）

　長野風花（リバプール）

　宮沢ひなた（マンチェスターU）

　藤野あおば（日テレ東京V）

　谷川萌々子（ローゼンゴード)

　

　【FW】

　田中美南（INAC神戸）

　植木理子（ウェストハム)

　浜野まいか(チェルシー)

　▼バックアップメンバー

　【GK】

　大場朱羽（ミシシッピ大）

　【DF】

　石川璃音（三菱重工浦和）

　守屋都弥（INAC神戸）

　【FW】

　千葉玲海菜（フランクフルト）