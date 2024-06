ディズニーアンバサダーホテルに、期間限定で食事がついた「パームガーデン・プール」利用のプランが2024年も登場!

「エンパイア・グリル」での食事とデイタイムのプールを楽しめる“サマーダイニングプラン”と、「ハイピリオン・ラウンジ」またはプールサイドでの食事に加え、ナイトプールを満喫できる“リゾート・サマー・ナイト”の2つのプランが販売されます。

ディズニーアンバサダーホテル”2024”パームガーデン・プール

対象期間:2024年7月12日(金)〜8月31日(土)

予約受付日:2024年7月1日(月)10:00〜 ※ローソンチケットにて受付

ディズニーアンバサダーホテルにある屋外プール「パームガーデン・プール」

白とブルーのパラソルや高くそびえるヤシの木に囲まれた、トロピカルムードあふれる空間で、プール遊びを楽しめます。

“サマーダイニングプラン”は、「パームガーデン・プール」の利用と、ホテル内のレストラン「エンパイア・グリル」での食事を楽しめる組数限定のプラン。

「エンパイア・グリル」でランチを楽しんでからプールを利用できる「ランチ&プール」と、プール利用後にディナーがいただける「プール&ディナー」の2種類のプランが販売されます☆

※ロッカーおよびタオルは無料で使えます

※利用時、プールサイドの席が満席の場合があります

ランチ&プール

価格:2名 17,400円/4名 34,800円

※1組あたり2名または4名の利用となります

※年齢問わず一律の料金です

※お子様(中学生未満)のみでの利用は遠慮ください。(16才以上の保護者の方と一緒に利用ください)

時間:11:30〜18:00 ※11:30に「エンパイア・グリル」へ来場ください。料理の提供時間の目安は、約120分です

プラン内容:プール入場券、ディズニーアンバサダーホテル内レストラン「エンパイア・グリル」での食事

ディズニーアンバサダーホテルの屋外プール「パームガーデン・プール」のデイタイム利用と、ホテル内レストラン「エンパイア・グリル」での食事が付いたプラン。

「エンパイア・グリル」での食事を満喫した後に、プール利用ができます。

プール&ディナー

価格:4名 62,000円

※1組あたり4名の利用となります

※年齢問わず一律の料金です

※お子様(中学生未満)のみでの利用は遠慮ください。(16才以上の保護者の方と一緒に利用ください)

時間:12:30〜19:00 ※プール利用後、17:00に「エンパイア・グリル」へ来場ください。料理の提供時間の目安は、約120分です

プラン内容:プール入場券、ディズニーアンバサダーホテル内レストラン「エンパイア・グリル」での食事

12:30からホテル屋外プール「パームガーデン・プール」を楽しんだ後に「エンパイア・グリル」での食事がいただける「プール&ディナー」

ディズニーアンバサダーホテル パームガーデン・プール“リゾート・サマー・ナイト”

対象期間:2024年8月1日(木)〜8月31日(土)

予約受付日:2024年7月1日(月)10:00〜 ※ローソンチケットにて受付

2024年8月1日(木)からは、「ハイピリオン・ラウンジ」での食事か、プールサイドでの食事を選べる“リゾート・サマー・ナイト”も開催。

ディズニーアンバサダーホテルの屋外プール「パームガーデン・プール」で、幻想的なナイトプール利用と食事を楽しめる組数限定のプランです。

日中とは違う雰囲気のナイトプールを楽しめる特別なプランになっています☆

※ロッカーおよびタオルは無料で使えます

※席はホテルにて指定となります

「ハイピリオン・ラウンジ」での食事

価格:2名 20,000円

※1組あたり大人の方(中学生以上)2名での利用に限ります

※未成年のみでの利用は遠慮ください

時間:

17:00〜20:5017:00にハイピリオン・ラウンジへ来場ください食事後、ナイトプールの利用は18:50〜20:50(最終受付20:20)となります17:30〜21:0017:30にハイピリオン・ラウンジへ来場ください食事後、ナイトプールの利用は19:00〜21:00(最終受付20:30)となります

プラン内容:プール入場券、「ハイピリオン・ラウンジ」での食事、ウェルカムドリンク(1杯)

食事・ウェルカムドリンク:

ベーグルオープンサンド各種/スープ/デザート

スパークリングワインまたはノンアルコールドリンク(1杯)

「ハイピリオン・ラウンジ」での食事とナイトプールに利用がセットになっています。

プールサイドでの食事

価格:2名 20,000円/3名 30,000円/4名 40,000円

※1組あたり大人の方(中学生以上)2名から4名までの利用となります

※未成年のみでの利用は遠慮ください

時間:

18:30〜20:30(最終受付20:00)18:40〜20:40(最終受付20:10)

プラン内容:プール入場券、プールサイドでの食事、ウェルカムドリンク(1杯)

食事・ウェルカムドリンク:

ベーグルオープンサンド各種/スープ/デザートスパークリングワインまたはノンアルコールドリンク(1杯)

幻想的なナイトプールのそばで食事がいただけるプラン。

特別感あふれる夏の夜のひと時を過ごせます。

スペシャルドリンク&シェイブアイス プールサイドメニュー

プールサイドでだけ楽しめるスペシャルメニューも提供。

スペシャルドリンク

別途 価格1,500円

マンダリンオレンジシロップ、トニックウォーター、バタフライピーティー、デンファレ

シェイブアイス

別途 価格1,500円

グァバシロップ、ソーダ、バニラアイスクリーム、マンゴークラッシュアイス、デンファレ

食事と「パームガーデン・プール」利用がセットになった、期間限定のプランが登場。

2024年7月1日より予約受付がスタートする、ディズニーアンバサダーホテル「パームガーデン・プール」“サマーダイニングプラン”と“リゾート・サマー・ナイト”の紹介でした☆

© Disney

※食物アレルギーの対応はしていません

※未成年の方には、ノンアルコールドリンクが提供されます

※米トレーサビリティ法に該当する米飯類において産地表記のないメニューはすべて国産米を使用しています

※料理の写真は1名分です

※営業については天候やその他の事情により、予告なく変更または中止となる場合があります

※一部テントやパラソルがついていない席があります

※浮き輪や遊具の持ち込みは遠慮ください

※飲食物の持ち込みは遠慮ください

※体に刺青(タトゥーを含む)のある方は、ホテル側の判断により露出しないようラッシュガード等の着用をお願いする場合があります

※パームガーデン・プール内は禁煙です

