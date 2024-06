INIが6月26日に6thシングル「THE FRAME」をリリースすることを記念して、東京・豊洲PITで<6TH SINGLE "THE FRAME” COME BACK EVENT>を開催した。当日、6月13日はINI結成3周年の記念 日。会場には抽選で選ばれたMINI(ファンの呼称)が集まり、イベントの様子はINI Official YouTubeでも生配信され、たくさんのMINIと共に記念日を祝うことができた。

6thシングル「THE FRAME」



発売日:2024年6月26日(水)形態数:3形態(FRAME IN ver. / OVER THE FRAME ver. / MULTI-FRAME ver. )■FRAME IN ver.(CD +DVD)※ジュエルケース ※FRAME IN ver.は初回限定商品となります価格:¥1,727 (税抜) / ¥1,900 (税込)CD:1.LOUD / 2. Walkie Talkie / 3. 3D / 4. I’m a DreamerDVD:Break THE FRAME Trip 01[初回プレス限定封入特典]1.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚2.セルカトレーディングカード1枚(FRAME IN ver.11種類から1枚ランダム封入)3.ビジュアルステッカー1枚(FRAME IN ver.11種類から1枚ランダム封入)■OVER THE FRAME ver. (CD +DVD)※ジュエルケース ※OVER THE FRAME ver.は初回限定商品となります価格:¥1,727 (税抜) / ¥1,900 (税込)CD:1.LOUD / 2. Walkie Talkie / 3. 3D / 4. I’m a DreamerDVD:Break THE FRAME Trip 02[初回プレス限定封入特典]1.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚2.セルカトレーディングカード1枚(OVER THE FRAME ver.11種類から1枚ランダム封入)3.ビジュアルステッカー1枚(OVER THE FRAME ver.11種類から1枚ランダム封入)■MULTI-FRAME ver.(CD ONLY)※ジュエルケース価格:¥1,273 (税抜) / ¥1,400 (税込)CD:1.LOUD / 2. Walkie Talkie / 3. 3D / 4. I’m a Dreamer[初回プレス限定封入特典]1.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚2.セルカトレーディングカード1枚(MULTI-FRAME ver.11種類から1枚ランダム封入) 3.'MULTI-FRAME' ID Card 1枚(11種類から1枚ランダム封入)