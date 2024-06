群馬出身/在住のG-FREAK FACTORY主宰ロックフェス<山人音楽祭2024>が9月21日および22日の2日間、群馬・日本トーターグリーンドーム前橋で開催されることは既報のとおり。このたび、出演アーティスト第四弾が発表となった。第四弾出演アーティストとして発表されたのは、SCAFULL KING、高木ブー、NakamuraEmi、ハルカミライといった4組だ。加えて、出演日割も発表された。出演者は今後も追加発表される予定だ。

■G-FREAK FACTORY主宰<山人音楽祭2024>



9月21日(土) 日本トーターグリーンドーム前橋9月22日(日/祝) 日本トーターグリーンドーム前橋oepn9:30 / start11:00 ※終演 20:00予定〒371-0035 群馬県前橋市岩神町1-2-1▼出演者【9/21(土)】※五十音順アイカワヒトミ / 打首獄門同好会 / Age Factory / ENTH / おとぼけビ〜バ〜 / 佐藤タイジ / サンボマスター / G-FREAK FACTORY / SIX LOUNGE / 上州弾語組合 / Dragon Ash / HAWAIIAN6 / プッシュプルポット / The BONEZ / MOROHA / ゆってぃ&バリ3TV / and more…【9/22(日/祝)】※五十音順G-FREAK FACTORY / SHADOWS / SHANK / 上州弾語組合 / 四星球 / SCAFULL KING / 高木ブー / DJダイノジ / TETORA / 10-FEET / NakamuraEmi / HUSKING BEE / バックドロップシンデレラ / ハルカミライ / THE FOREVER YOUNG / ザ・ボヤキングス / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS / ROTTENGRAFFTY / and more…▼チケット・1日券:8,800円(税込)・駐車場付 1日券(9/21):10,000円(税込)・駐車場付 1日券(9/22):10,000円(税込)・2日券:17,000円(税込)・駐車場付 2日券:19,400円(税込)※駐車場付チケットは先行受付のみの取り扱い【オフィシャルHP4次先行(先着)】受付期間:5月24日(金)12:00〜6月18日(火)23:59https://w.pia.jp/t/yamabito24hp/主催:DISK GARAGE/BADASS/上毛新聞社企画・制作:DISK GARAGE/BADASS(問)DISK GARAGE https://info.diskgarage.com