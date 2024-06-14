G-FREAK FACTORY主宰＜山人音楽祭2024＞、第四弾発表にSCAFULL KING、高木ブー、NakamuraEmi、ハルカミライ＋日割発表も
群馬出身／在住のG-FREAK FACTORY主宰ロックフェス＜山人音楽祭2024＞が9月21日および22日の2日間、群馬・日本トーターグリーンドーム前橋で開催されることは既報のとおり。このたび、出演アーティスト第四弾が発表となった。
◆＜山人音楽祭2024＞ 画像
第四弾出演アーティストとして発表されたのは、SCAFULL KING、高木ブー、NakamuraEmi、ハルカミライといった4組だ。加えて、出演日割も発表された。出演者は今後も追加発表される予定だ。
■G-FREAK FACTORY主宰＜山人音楽祭2024＞
9月22日(日/祝) 日本トーターグリーンドーム前橋
oepn9:30 / start11:00 ※終演 20:00予定
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町1-2-1
▼出演者
【9/21(土)】※五十音順
アイカワヒトミ / 打首獄門同好会 / Age Factory / ENTH / おとぼけビ〜バ〜 / 佐藤タイジ / サンボマスター / G-FREAK FACTORY / SIX LOUNGE / 上州弾語組合 / Dragon Ash / HAWAIIAN6 / プッシュプルポット / The BONEZ / MOROHA / ゆってぃ&バリ3TV / and more…
【9/22(日/祝)】※五十音順
G-FREAK FACTORY / SHADOWS / SHANK / 上州弾語組合 / 四星球 / SCAFULL KING / 高木ブー / DJダイノジ / TETORA / 10-FEET / NakamuraEmi / HUSKING BEE / バックドロップシンデレラ / ハルカミライ / THE FOREVER YOUNG / ザ・ボヤキングス / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS / ROTTENGRAFFTY / and more…
▼チケット
・1日券：8,800円(税込)
・駐車場付 1日券(9/21)：10,000円(税込)
・駐車場付 1日券(9/22)：10,000円(税込)
・2日券：17,000円(税込)
・駐車場付 2日券：19,400円(税込)
※駐車場付チケットは先行受付のみの取り扱い
【オフィシャルHP4次先行(先着)】
受付期間：5月24日(金)12:00〜6月18日(火)23:59
https://w.pia.jp/t/yamabito24hp/
主催：DISK GARAGE／BADASS／上毛新聞社
企画・制作：DISK GARAGE／BADASS
（問）DISK GARAGE https://info.diskgarage.com
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