AEDのブース出展！日本ライフライン「保育博ウエスト2024」
日本ライフラインは、マイドームおおさかで開催される「保育博ウエスト2024」にてAEDのブース出展を行います。
日本ライフライン「保育博ウエスト2024」
会期 ： 2024年7月17日(水)-18日(木)
時間 ： 10:00-17:00
会場 ： マイドームおおさか(大阪府大阪市中央区本町橋2-5)
参加料金 ： 無料
出展者数(予測)： 100社
公式サイト ：https://hoikuhaku-west.jp.messefrankfurt.com/osaka/ja.html
日本ライフラインは、マイドームおおさかで開催される「保育博ウエスト2024」にてAEDのブース出展を行います。
(ブース番号：3F-A013)
■イベント参加に関する情報
保育博ウエスト2024への参加は無料です。
詳細情報と事前参加登録方法は、公式ウェブサイト［保育博ウエスト2024］から確認できます。
《出展対象製品》
遊具・玩具・運動用具・室内外備品／学習教材・教育サービス／防災対策・防犯・見守りシステム／給食・食材・サービス／発達支援用品／業務効率化・経営システム／保健・衛生用品・サービス／家具・設備類／人材派遣・仲介サービス
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