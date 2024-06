AEDのブース出展！日本ライフライン「保育博ウエスト2024」

日本ライフラインは、マイドームおおさかで開催される「保育博ウエスト2024」にてAEDのブース出展を行います。

日本ライフライン「保育博ウエスト2024」

会期 : 2024年7月17日(水)-18日(木)

時間 : 10:00-17:00

会場 : マイドームおおさか(大阪府大阪市中央区本町橋2-5)

参加料金 : 無料

出展者数(予測): 100社

公式サイト :https://hoikuhaku-west.jp.messefrankfurt.com/osaka/ja.html

(ブース番号:3F-A013)

■イベント参加に関する情報

保育博ウエスト2024への参加は無料です。

詳細情報と事前参加登録方法は、公式ウェブサイト[保育博ウエスト2024]から確認できます。

《出展対象製品》

遊具・玩具・運動用具・室内外備品/学習教材・教育サービス/防災対策・防犯・見守りシステム/給食・食材・サービス/発達支援用品/業務効率化・経営システム/保健・衛生用品・サービス/家具・設備類/人材派遣・仲介サービス

