ENHYPEN自身最多公演数の日本ツアー<ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE PLUS' IN JAPAN>が圧倒的な盛り上がりの中で幕を開けた。同ツアーより、さいたまスーパーアリーナ3daysのオフィシャルレポートをお届けしたい。ENHYPEN (JUNGWON, HEESEUNG, JAY, JAKE, SUNGHOON, SUNOO, NI-KI)のワールドツアーの日本公演<ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE PLUS' IN JAPAN>(以下<FATE PLUS>)が、6月11日〜13日のさいたまスーパーアリーナ公演3daysを皮切りにスタートした。2023年9月、K-POPボーイグループとしてはデビューから最短で東京ドーム公演を実現して以来、約9ヶ月ぶりとなる日本での単独公演だ。

■<ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE PLUS' IN JAPAN>

▼埼玉

6月11日(火) さいたまスーパーアリーナ

open16:30 / start18:00

6月12日(水) さいたまスーパーアリーナ

open16:30 / start18:00

6月13日(木) さいたまスーパーアリーナ

open15:30 / start17:00

▼福岡

6月19日(水) マリンメッセ福岡A館

open17:00 / start18:00

6月20日(木) マリンメッセ福岡A館

open16:30 / start17:30

▼広島

6月26日(水) 広島グリーンアリーナ

open17:00 / start18:00

6月27日(木) 広島グリーンアリーナ

open16:30 / start17:30

▼愛知

8月24日(土) ポートメッセなごや 第1展示館

open15:30 / start17:00

8月25日(日) ポートメッセなごや 第1展示館

open15:30 / start17:00

▼宮城

8月31日(土) セキスイハイムスーパーアリーナ

open15:00 / start16:00

9月01日(日) セキスイハイムスーパーアリーナ

open15:00 / start16:00

※公演内容、開場・開演時間、出演者等は急遽変更になる場合がございます。

※上記変更に伴うチケットの払戻しはいたしかねます。

【チケット料金】

・指定席 14,800円(税込)

・VIP席 (アップグレードチケット) 25,800円(税込)

※ENGENE Membership限定

※指定席14,800円+アップグレードチケット11,000円

関連リンク

◆ENHYPEN オフィシャルサイト

◆ENHYPEN オフィシャルX

◆ENHYPEN オフィシャルInstagram

◆ENHYPEN オフィシャルTikTok

◆ENHYPEN オフィシャルYouTubeチャンネル

「去年の9月、京セラドームと東京ドームでの初めての<FATE>に続いて、グレードアップした<FATE PLUS>で ENGENEの皆さんに会えてとても嬉しいです」とオープニングでコメントしたのはSUNGHOON。人気楽曲の日本語バージョンを続けて披露し、冒頭からファンの掛け声とともに一体感を高めた。直近の韓国アルバム収録曲「Still Monster」「Fate」「Sweet Venom」「Orange Flower」や、夏にぴったりな疾走感溢れる日本オリジナル曲「Forget Me Not」も前回ツアーから追加され、さらにパワーアップしたのが今回のツアーだ。ユニットステージでも、JAYのギター演奏とHESSEUGのピアノ演奏にも新たなアレンジが添えられたほか、トークの時間に日本オリジナル曲「BLOSSOM」を美しい歌声で一緒に歌ったり、ポケモンとのコラボレーションで誕生した「One and Only」では今回も可愛いピカチュウが登場するなど、一緒にステージを楽しんだ。さらに、日替わりでメンバーが1人ずつ歌やダンスを披露するコーナーもサプライズで加わった。11日はSUNOOが冨岡愛の「グッバイバイ」を歌唱、公演後に富岡愛公式Instagramにて本人がカバーについて感謝を伝えて多くの反響を呼んだ。12日はNI-KIが「Trendsetter' X 'HUMBLE.」でダンスを、13日はHEESEUNGがJVKE「golden hour」をソロで披露するなど、1日ごとに異なるプレゼントが贈られたかたちだ。「皆さんどうでしたか? 気に入ってくれましたか?」とHEESEUNGが聞くと、ファンも温かい拍手と声援で応えた。「Chaconne」はNI-KIのソロダンスで始まり、観客を魅了。NI-KIは「ENGENEの皆さんが喜んでくださって嬉しいです」と会場の拍手に反応して喜びを語った。さらに、ENHYPENが強みとするダークファンタジーの雰囲気が漂う「CRIMINAL LOVE」「One In A Billion」「Bite Me [Japanese Ver.]」で、会場のボルテージは最高潮に。JAYは「今回の<FATE PLUS>では、ステージがグレードアップしたぶん、ENGENEと僕たちの絆もさらに強くなった気がします」と伝えた。JAKEも「今日、忘れられない幸せをまた1つプレゼントしてくれて、ありがとう!」とファンに感謝の言葉を伝えた。アンコールは「Sweet Venom」で登場。続く「Orange Flower」では、メンバーの手書きメッセージとイラストが描かれているオレンジ色の花が舞い落ちるサプライズまで。さらに、さいたま公演最終日には日本オリジナル曲「Make the change」を特別に披露するなど、ファンへのプレゼントをふんだんに盛り込みんだセットリストで、全28曲のステージを終えた。「3日間、ENGENEの皆さんにお会いできて楽しかったですし、幸せでした。」とSUNOOは初のさいたまでの単独公演の感想を伝え、最後にJUNGWONは「ENGENEからの信頼にお応えできる、カッコいいアーティストになれるよう頑張ります!」と今後の意気込みを語って大歓声の中、さいたまスーパーアリーナ公演が幕を閉じた。大熱狂のスタートを飾った<FATE PLUS>日本ツアーは、今月19日および20日に福岡、26日および27日に広島、8月〜9月には愛知と宮城を巡る。5都市11公演という自身最多公演数となる今回の日本ツアーで、より多くのファンとより多くの場所で会い特別な思い出を作ることが期待される。さらに、8月10日には<ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024>に初出演する予定だ。(P)&(C) BELIFT LAB Inc.