ディズニーストアに、ディズニー長編アニメーション映画『ライオン・キング』公開30周年を記念したコレクションが登場!

「シンバ」たちが歌う「王様になるのが待ちきれない」のシーンをモチーフにした新コレクション「THE LION KING 30 YEARS」が発売されます☆

ディズニーストア 映画『ライオン・キング』公開30周年記念コレクション「THE LION KING 30 YEARS」

スケジュール:

発売日:2024年6月21日(金)販売店舗:ディズニーストア店舗先行発売日:2024年6月18日(火)より順次先行販売店舗:ディズニーストア ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、太田イオンモール店、ディズニー公式オンラインストア ディズニーストア. jp

特集ページURL:http://disneystore.jp/the-lion-king/2024

ディズニーストアから、『ライオン・キング』公開30周年を記念した新コレクション「THE LION KING 30 YEARS」が登場。

「シンバ」たちが「王様になるのが待ちきれない」を歌うシーンをモチーフに描き起こした、見ているだけで歌声が聴こえてきそうなカラフルで賑やかなアートです。

葉っぱのたてがみをつけた「シンバ」をはじめ「ナラ」、鳥の執事「ザズー」、王国の動物たちをデザインしたストーリーの世界観をたっぷり楽しむことができるグッズが揃います。

ラインナップは、やわらかく抱き心地抜群のぬいぐるみや、存在感溢れるぬいぐるみキーチェーンをはじめ、マグカップやフェイスタオルといったホーム雑貨などを展開。

そのほか、内側に色鮮やかなアートが広がり雨の日が待ち遠しくなりそうな傘や、室内の冷房対策としてもおすすめな優しい肌触りのガーゼブランケットなど、これからの季節を快適に彩るグッズが登場します☆

シンバ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン THE LION KING 30 YEARS

価格:2,200円 (税込)

サイズ:全長 約 21cm

キャラクター 約 高さ15×幅13.5×奥行き17cm

「シンバ」のワクワクが伝わってくる曲「王様になるのが待ちきれない」のシーンをイメージしたぬいぐるみキーチェーン。

立派な葉っぱのたてがみをつけた「シンバ」の表情など細部までしっかり再現されています。

キーチェーンとしてだけでなく、デスク上や小棚に飾って楽しむのもオススメです。

プンバァ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン THE LION KING 30 YEARS

価格:2,200円 (税込)

サイズ:全長 約 21.5cm

キャラクター 約 高さ13×幅6×奥行き11.5cm

今にも「ハクナ・マタタ」を歌いだしそうなイボイノシシの「プンバァ」をデザインしたぬいぐるみキーチェーン。

尻尾をピンと立て、大きくお口を開く姿がデザインされています。

「プンバァ」のトレードマークでもある立派な鼻が愛嬌たっぷりなキーチェーンです。

ティモン ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン THE LION KING 30 YEARS

価格:2,200円 (税込)

サイズ:全長 約 22cm

キャラクター 約 高さ12×幅9.5×奥行き10cm

くよくよ悩まない人生哲学“ハクナ・マタタ”がモットーのミーアキャット「ティモン」のぬいぐるみキーチェーン。

胸元と頭の毛は、ふわふわとした素材で作られています。

『ライオン・キング』公開30周年記念ロゴが入ったタグ付きです。

シンバ&ナラ フェイスタオル THE LION KING 30 YEARS

価格:1,800円 (税込)

サイズ:約 縦34×横75cm

「シンバ」と「ナラ」「ザズー」のかけ合いが楽しい曲「王様になるのが待ちきれない」のシーンをモチーフにしたプリントタオル。

子ライオンらしい無邪気な表情を活かしつつ、アフリカンパターンのエッセンスを加えたデザインが魅力的です。

パイル地の裏面も素敵な柄になっています。

シンバ、ナラ、ザズー 長傘 ジャンプ式 THE LION KING 30 YEARS

価格:3,500円 (税込)

サイズ:全長:約 88.5cm/親骨 約 長さ60cm

『ライオン・キング』の世界観が存分に楽しめるジャンプ式の傘。

ワンタッチで傘をひらくと、内側にはカラフルなアートが施されています。

雨の日が楽しみになりそうなレイングッズです。

シンバ、ナラ、ザズー クッキー 缶入り THE LION KING 30 YEARS

価格:1,600円 (税込)

サイズ:約 縦14×横20×厚み4.5cm

子ライオンらしい無邪気な表情を活かしつつ、アフリカンパターンのエッセンスを加えたアートが魅力の缶ケース入りクッキー。

フタを開けると中には、ユニークな形のメロンクッキーと、キャラクターフェイスをプリントした丸形クッキーが入っています。

プリントクッキーのキャラクターイラストは「シンバ」と「ナラ」の2種類です。

大人気シリーズ「うるぽちゃちゃん」から『ライオン・キング』のキャラクターをモチーフにしたぬいぐるみが新登場

価格:各1,400円(税込)

発売日:

2024年6月18日(火)販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、太田イオンモール店、ディズニーストア. jp2024年6月21日(金)販売店舗::ディズニーストア店舗

うるんだ瞳でこちらを見上げる「うるぽちゃちゃん」シリーズから『ライオン・キング』デザインが登場。

「シンバ」や「ナラ」「プンバァ」「 ティモン」などをモチーフにしたぬいぐるみが展開されます。

「ムファサ」のふさふさの たてがみと凛々しい表情や「スカー」の目の傷など、キャラクターそれぞれの 特徴を細かく表現されたぬいぐるみです。

『ライオン・キング』のスカーをモチーフにした新コレクション「SCAR FASHION COLLECTION」が登場

発売日:

2024年6月18日(火)販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニーストア. jp2024年6月21日(金)販売店舗:仙台東映プラザ店、渋谷公園通り店、名古屋ゲートタワーモール店、京都四条河原町店、ルクア大阪店、あべのキューズモール店

『ライオン・キング』に登場するディズニーヴィランである、「シンバ」の叔父ライオン「スカー」

「スカー」をモチーフにした、ダークでスタイリッシュな新コレクション「SCAR FASHION COLLECTION」が発売されます。

キャラクターフェイスの総柄アートが印象的な半袖シャツや、爪痕の刺しゅうをさりげなくデザインしたハット、ゴールドのモチーフがアクセントになったショルダーバッグなど、クールな雰囲気のファッションアイテムが揃います。

アイテムの細部に散りばめられた「スカー」らしさ満載のデザインはファン必見です!

スカー 半袖シャツ L SCAR FASHION COLLECTION

価格:5,300円 (税込)

サイズ:チェスト 約 96〜104cm

肩幅 約 45cm/着丈:約 71.5cm

ディズニーヴィランズの「スカー」をデザインした、総柄の半袖シャツ。

スカーの顔にある傷のようなボタンデザインもおしゃれ。

黒や白、グレーなど、あわせるインナーの色により雰囲気が変わるのでデイリー使いしやすい一着です。

スカー 半袖Tシャツ ブラック SCAR FASHION COLLECTION

価格:4,200円 (税込)

サイズ:チェスト 約 108〜116cm

肩幅 約 45cm/身丈 約 69cm

フロントに鋭い爪痕が刺しゅうで施されたビッグTシャツ。

迫力満点のバックプリントは風合いのあるタッチが魅力です。

金色の刺しゅうロゴが添えられ、高級感のある仕上がりになっています。

スカー 帽子・ハット リバーシブル 58 SCAR FASHION COLLECTION

価格:3,500円 (税込)

サイズ:頭囲 約 58cm

高さ 約 14cm/つば幅 約 6cm

「スカー」をデザインした、リバーシブル仕様のバケットハット。

「スカー」の鋭い爪痕が刺しゅうで施された黒一色のデザインと、

「スカー」の魅力満載の総柄デザインを表裏で楽しめます。

デザインと素材感にこだわり、「スカー」の雰囲気がしっかり落とし込まれたファッションアイテムです。

スカー&シェンジ、バンザイ、エド バッグチャーム SCAR FASHION COLLECTION

価格:2,700円 (税込)

サイズ:スカー 約 縦4×横2.5×厚み1.6cm

シェンジ&バンザイ&エド 約 縦2.2×横4×厚み0.1cm

チェーン 約 長さ22cm

ディズニーヴィランズの「スカー」と子分のハイエナたちをデザインした、チェーンタイプのバッグチャーム。

ライオンの「スカー」と、ハイエナの「シェンジ」「バンザイ」「エド」のダイカットパーツを飾ったデザインです。

悪役の魅力たっぷりのフェイス(顔)モチーフに、鋭い爪のあるスカーの前足、骨モチーフのリングを組み合わせた、クールな仕上がりになっています。

ディズニー映画『ライオン・キング』の公開30周年を記念した「シンバ」たちが歌う「王様になるのが待ちきれない」のシーンをモチーフにした新コレクション。

ディズニーストアにて2024年6月18日より順次販売が開始される「THE LION KING 30 YEARS」の紹介でした☆

