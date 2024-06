『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』(2021)の人気キャラクター、ピースメイカーを主人公に描くDCドラマ「ピースメイカー」シーズン2がクランクインとなった。

本シリーズでクリエイターを務めるジェームズ・ガンは、新DCユニバース第1作となる映画『スーパーマン(原題)』と「ピースメイカー」シーズン2を同時進行させ、2024年夏に撮影開始すると以前から予告していたが、計画通りにカメラが回り始めたようだ。『スーパーマン』の撮影ついては、現在後半戦に突入している。

ガンは自身のを更新し、ピースメイカーのアートと「EAT PEACE(平和を食らえ)」とデザインされたマグカップの画像を投稿。「今、シーズン2を撮影中」とコメントを添え、シンプルに撮影開始を報告している。

シーズン2には、ピースメイカー役のジョン・シナ、エミリア・ハーコート役のホランド、レオタ・アデバヨ役のダニエル・ブルックス、ジョン・エコノモス役のスティーヴ・エイジー、ビジランテ/エイドリアン・チェイス役のフレディ・ストローマが続投。

新キャストとして、新DCユニバースアニメ作品「クリーチャー・コマンドー(原題)」でリック・フラッグ・Sr.役を演じるフランク・グリロが参加し、同キャラクターは、映画『スーサイド・スクワッド』2作でジョエル・キナマンが演じた軍人リック・フラッグの父親だ。さらに、『ミーン・ガールズ』シリーズなどで知られるティム・メドウスが、政府機関A.R.G.U.S.のエージェント、ラングストン・フルーリー役で参戦することも発表された。

その他にも、『スーパーバッド 童貞ウォーズ』(2007)などのが参加。サーシャ・ボルドー役で『クリスマスはワイン畑で』(2023)のソル・ロドリゲス、役柄は不明だが、『イコライザー THE FINAL』(2023)のデヴィッド・デンマンも名を連ねる。

今回のガンの投稿で気になるのは、シーズン1でピースメイカーの父親、オーガスト・“オーギー”・スミスを演じたロバート・パトリックがタグ付けされている点だ。前シーズンでオーギーは命を落としたが、ピースメイカーの幻想シーンに登場していたため、シーズン2にカムバックする可能性がありそうだ。

新旧豪華メンバーが揃った「ピースメイカー」シーズン2は、ジョージア州で撮影中。

