【月刊コロコロコミック7月号】6月14日 発売価格:770円

小学館は、雑誌「月刊コロコロコミック7月号」を6月14日に発売した。価格は770円。

「月刊コロコロコミック7月号」では創刊555号を記念した大感謝祭号。本号では「BEYBLADE X」の特別本物付録「ドランソードブレード メタルコート:ブルー」をはじめ、「デュエル・マスターズ」からは特別先行収録カード「クック・驚(アンビリーバ)・ブルッチ」限定イラストver.や「カードファイト!!ヴァンガード」から本物54枚デッキまるごとふろくが登場。

そのほか、スペシャルふろく「コロコロドラゴンパスポート」、「運命の巻戻士AR 開眼体験ARゲーム」が遊べるアートボードなどもついてくる。

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.