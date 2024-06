2024年8月17日(土)東京有楽町 I’M A SHOW(アイマショウ)にて開催される、『ザ、ヒグチアサミショー vol.2 ~a reading with songs from various shows~』。この度、加島茜が振付家デビューすることが発表された。

本作は、コンサートのようなトークショー? のようなリーディング公演の第2弾。構成・演出を藤倉梓、主演を樋口麻美、上川一哉をゲストに迎え、上演する。

舞台はとある「トーク番組」。ホストのヒグチアサミとゲストで繰り広げるこのリーディングショーは、さまざまな楽曲をパッチワークのように繋ぎ合わせたジュークボックスミュージカル方式で描かれる。

今回、振付として、ダンサー・俳優の加島茜の参加が決定した。加島の振付家としての活動は本作がデビューとなる。