【サンリオキャラクターズ きらめき☆バルーンフィギュア】6月中旬 発売予定価格:1回300円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「サンリオキャラクターズ きらめき☆バルーンフィギュア」を6月中旬に発売する。価格は1回300円。

本商品は、推し活や誕生日会、パーティーの盛り上げ役にもぴったりの賑やかに飾れるフィギュア。ハローキティたちが大事そうに抱きしめている風船は、アルミバルーン風のキラキラ塗装が施されている。

ラインナップは、「ハローキティ」、「シナモロール」、「マイメロディ」、「クロミ」、「ポムポムプリン」の全5種。

ハローキティ

シナモロール

マイメロディ

クロミ

ポムポムプリン

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN (L)M