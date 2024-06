全国の「PRONTO(プロント)」店舗のカフェタイム(モーニング・夜の販売時間除く)にて、2024年7月11日(木)から9月16日(月祝)までの期間限定で、ポケモン×プロントのスペシャルメニュー2024夏を提供!

海と山をテーマにしたポケモンのスペシャルメニュー(ノベルティ付き)やオリジナルグッズが登場します。

ポケモン×プロントのスペシャルメニュー2024夏

販売期間:2024年7月11日(木)〜9月16日(月祝)

※仕入れ状況により予告なく変更となる場合があります。

販売店舗:全国のPRONTO・È PRONTO 192店舗

※店舗によりお取り扱いのないメニューがあります。

販売時間帯:カフェタイム限定(モーニング・夜の時間帯を除く)

※店舗により時間帯が異なります。取り扱い店舗や販売時間に関しては、各店舗情報ページにて確認することができます。

(各店舗の詳しい営業時間・スペシャルメニュー販売時間については、販売前日までに更新予定です)

※È PRONTO各店では、モーニングを除く時間帯でスペシャルメニュー・オリジナルグッズの販売を行います。

プロントに、2024年もポケモンスペシャルメニューが登場!

2024年のテーマは、”夏の思い出さがし”。

様々なポケモンをイメージしたスペシャルドリンク3種、パスタ・サンド・スイーツのスペシャルフード4種が登場します。

スペシャルメニューを注文すると、「ポケモンオリジナルクリアカード(全20種)」または「ポケモンオリジナルオーロラアクリルキーホルダー(全7種)」をプレゼント。

また、Tシャツやランチボックスなど夏休みのレジャーのおともにぴったりなオリジナルグッズも数量限定で販売。

東京・大阪・福岡・北海道の5店舗では、外観や店内にかわいいポケモンの装飾もおこないます。

スペシャルドリンク3種(ポケモンオリジナルクリアカード付き )

ポケモンのオリジナルカップで提供されるドリンク。

かわいいポケモンのストロータグ付きです。

ピカチュウの真夏のマンゴーミルク

価格:990円

プロントオリジナルの配合のマンゴーミルクにパンナコッタを加え、雷型ふやき、ホイップ、ピカチュウのほっぺのような真っ赤なチェリーをトッピング。

テラパゴスのキラキラゼリースカッシュ

価格:990円

ライチシロップにテラスタルをイメージした3色のキラキララムネ味のゼリーがマッチ。

テラパゴスを表現したブルーが夏にぴったりの爽やかなドリンクです。

ヤバソチャのおもてなし抹茶ラテ

価格:990円

宇治抹茶100%使用のプロントオリジナルの抹茶ミルクに白玉、あずきと和のテイストを加え、ヤバソチャにおもてなしされたような優しい味のドリンクです。

スペシャルフード4種(ポケモンオリジナルオーロラアクリルキーホルダー付き)

スペシャルフードは4種類。

ポケモンオリジナルオーロラアクリルキーホルダー付きです。

空飛ぶカイリューのトマトクリーム生パスタ

価格:1,870円

トマトクリームソースにサーモンとしめじを合わせ、魚介出汁を合わせたふわふわソース、曇型ふやきをトッピング。

カイリューが雲の上を飛ぶ様子をイメージし、もこもこの白いクリームからパスタが出てくる見た目にも楽しめるパスタです。

オーガポンの4つの仮面のバジルパスタ

価格:1,870円

バジルソースをベースに赤海老を加え、4つの仮面をイメージした、アスパラ・チーズクリーム・オリーブ・セミドライトマトをトッピングし、花をイメージしたチーズを散らしたパスタ。

チーズクリームはスーパーフードのスピルリナから抽出された、天然色素で青色を表現しています。

一皿でオーガポンを丸ごと感じることができるパスタです。

ナミイルカの水のリングのベーグルサンドイッチ

価格:1,760円

ナミイルカの尾びれにある水のリングを表現したベーグルにフリルレタス、ポテトサラダ、アボカド、スモークサーモンをサンド。

お皿に敷いたシートと合わせると浮き輪にも見える夏をイメージしたサンドイッチです。

ドオーのダブルチョコムース

価格:1,430円

2層のチョコムースにグラッサージュ※チョコをかけ、ホワイトチョコのガナッシュを絞り、ドオーをイメージ。

ムースがさっぱりと食べやすく夏にもピッタリのケーキです。

※グラッサージュとは、チョコなどでケーキなどコーティングし、表面に艶を出すために行う調理法です。

オリジナルノベルティ

スペシャルドリンク・スペシャルフードを注文するとオリジナルノベルティをプレゼント!

ポケモンオリジナルクリアカード(全20種)

スペシャルドリンクを注文すると、1杯につき、「ポケモンオリジナルクリアカード(全20種)」を、ランダムで1枚プレゼント。

ポケモンオリジナルオーロラアクリルキーホルダー(全7種)

スペシャルフードを注文すると1品につき、ランダムで1つプレゼント。

【店舗販売限定】オリジナルグッズ

夏休みのレジャーにぴったりな、海や山へのお出かけで大活躍のオリジナルグッズ。

プロントのお店でしか買えない限定アイテムになっています。

※予告なく商品の仕様が変わる場合がございます。

※画像はイメージです。

※店舗在庫により、各店舗の終了時期が異なります。

※在庫状況のお問い合わせにはお答えできかねますのでご了承ください。

第一弾 2024年7月11日(木)販売開始〜なくなり次第終了

・「ポケモンオリジナルクリアボトル」2,090円(容量:360ml 素材:AS、PP 他)

ml単位の目盛りがついているので水分摂取量の目安として、シェーカー等分量目安としても使用できるボトル。

淡いブルーが涼し気な、海のテーマとポケモンたちを描いた、シンプルで持ち運びが便利なアイテムです。

・「ポケモンオリジナルTシャツ」3,850円(本体:身丈69×身幅52×肩幅46×袖丈20cm(Mサイズ)素材:綿100%)

スペシャルメニューのポケモンたちが大集合!

海と山のテーマを詰め込んだ、夏らしいデザインのTシャツです。

5.6オンスの厚手生地でPRONTOのスタッフも着用☆

・「ポケモンオリジナルランチボックス」6,600円(容量:ご飯容器 約300ml、おかず容器 約150ml)

可愛らしい手のひらサイズのお弁当箱ながら、ごはん容器は300g(お茶碗1.5杯相当)と男性でも十分な容量になっています。

保冷保温機能付きだからランチ時まで温かさが持続、電子レンジ対応なので冷蔵庫で冷やしていてもすぐに温めて食べることが可能です。

組み合わせ次第で一段弁当にも二段弁当にもなるので、使用シーンに応じてコンパクトに持ち運ぶことができ毎日のお弁当バリエーションも広がります。

第二弾 2024年7月25日(木)販売開始〜なくなり次第終了

・「ポケモンオリジナルクリアバッグ」3,080円(本体:H220×W220×D120mm 素材:PVC(塩化ビニル樹脂)

お財布や携帯、ハンカチなどを入れるのにぴったりなランチサイズ。

コンビニでのちょっとしたお買い物にも便利です。

色付きのクリアバッグなので、中身も見えすぎず、海のテーマとポケモンたちを描いた涼し気なデザインです。

・「ポケモンオリジナルグラス」2,420円(容量:260cc 素材:ガラス)

360度ぐるりと一周、山のテーマとポケモンたちが描かれたイラストは、中に入れる飲み物の色などによって印象が変わります。

クールなデザインなので、デスクやお部屋のインテリアにもおすすめです。

ポケモンの特別な装飾をした基幹店5店舗

キャンペーン期間中、東京・大阪・福岡・北海道の5店舗では、外観や店内にかわいいポケモンの装飾をおこないます。

・PRONTO さっぽろポールタウン店

・PRONTO UDX アキバ・イチ店

・PRONTO 渋谷店

・PRONTO 梅田楽天地ビル店

・PRONTO 福岡新天町店

ピカチュウ・カイリュウ・ドオー・オーガポンなど人気のポケモンがメニュー&ドリンクに!

ポケモン×プロントのスペシャルメニュー2024夏の紹介でした。

©2022 Pokémon. ©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

