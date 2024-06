監督作『TENET テネット』が、2024年7月5日(金)~7月11(木)の1週間限定でIMAX上映されることが決定した。

『TENET テネット』は、第三次世界大戦を阻止すべく動き出す国際スパイたちの物語。劇中では時間の逆行が扱われ、その難解さにリピーターが続出した。

今回の上映は、2024年7月19日(金)で開業5周年を迎えるグランドシネマサンシャイン 池袋が開業5周年を記念して開催する「5!5!5!5!Go!!!!!」の一環として行われる。『TENET テネット』といえば、グランドシネマサンシャイン 池袋が世界のIMAXシアターの中でNO.1の興行収入を記録した記念すべき作品。公開当時にクリストファー・ノーラン監督から劇場宛てに感謝の手紙が届いたことも。

「5!5!5!5!Go!!!!!」上映第1弾として、本作とともにアメリカ海軍所属のアクロバット飛行隊「ブルーエンジェルス」の活躍の裏側に迫るドキュメンタリー映画『THE BLUE ANGELS』(2024)と2024年で25周年を迎える『スター・ウォーズ/ファントム・メナス(エピソード1)』(1999)が上映される。

他にも様々な上映企画が開催予定。第2弾リリースは6月下旬頃に発表予定とのことだ。各上映作品のチケット販売等の詳細については、グランドシネマサンシャイン 池袋ので案内される。

