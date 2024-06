『スター・ウォーズ/ファントム・メナス』の4DX版が、日本で初めて4Kにて上映されることがわかった。2024年7月19日で開業5周年を迎えるグランドシネマサンシャイン 池袋の開業5周年記念特集上映「5!5!5!5!Go!!!!!」のプログラムの一つとして登場する。

時速数百kmで疾走するポッドレースの迫力はもちろん、水中シーンなど各シーンに合わせた4DXならではの効果により、まるで映画の登場人物たちと一緒にいるような臨場感を体感することができる。4DXと4Kの日本初の組み合わせで、映画の世界に飛び込もう。上映初日の7月5日はコスプレOKの応援上映も実施予定。

上映は7月5日から11日の1週間限定。通常料金+4DX料金1,200円。各種割引サービス、無料鑑賞は不可となる。

グランドシネマサンシャイン 池袋の開業5周年記念特集上映「5!5!5!5!Go!!!!!」ではこのほか、監督の『TENET テネット』(2020)とアメリカ海軍所属のアクロバット飛行隊「ブルーエンジェルス」の活躍の裏側に迫るドキュメンタリー映画『THE BLUE ANGELS』(2024)のIMAX上映も行われる。

©2024 TM & Lucasfilm Ltd.

「5!5!5!5!Go!!!!!」では、他にも様々な上映企画が開催予定。第2弾リリースは6月下旬頃に発表予定とのことだ。各上映作品のチケット販売等の詳細については、グランドシネマサンシャイン 池袋ので案内される。

