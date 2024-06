スティーブン・スピルバーグ監督の新作映画(タイトル未定)に、『クワイエット・プレイス』シリーズや(2023、日2024)のエミリー・ブラントが出演交渉中であることがわかった。米が報じている。

2026年のサマーシーズンを開幕するイベントムービーであり、既報によると“UFO映画”と伝えられている。現時点でプロットは不明だが、今回の報道では、ふたりの主人公による“二人芝居(two-hander)”とのこと。ブラントは出演契約の初期段階にあるが、無事に契約が結ばれた場合、そのうちの一方を演じるとみられる。

ブラントは『オッペンハイマー』で、『ボーダーライン』(2015)でドゥニ・ヴィルヌーヴ、『オール・ユー・ニード・イズ・キル』(2014)でダグ・リーマン、『メリー・ポピンズ リターンズ』(2018)でロブ・マーシャルと、そうそうたる監督たちとの共同作業を経験。映画賞の受賞・ノミネート経験も豊富だが、スピルバーグとのタッグは今回が初めてとなる。

スピルバーグの原案に基づき、脚本は『ジュラシック・パーク』2作品や『宇宙戦争』(2005)などのデヴィッド・コープが執筆。プロデューサーは『A.I.』(2001)以来のスピルバーグ作品を手がけてきたクリスティ・マコスコ・クリーガー、製作・配給はユニバーサル・ピクチャーズが務める。

スティーブン・スピルバーグ監督の新作映画(タイトル未定)は2026年5月15日に米国公開予定。

