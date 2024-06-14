Åì³¤ÃÏÊý¡¡¸áÁ°Ãæ¤«¤é30¡îÄ¶¤¨Â³½Ð¡¡Ç®Ãæ¾É¤Ë¸·½Å·Ù²ü¡¡½µ´ÖÅ·µ¤¡¡Çß±«Æþ¤ê¤Ï¤Þ¤ÀÀè
º£Æü14Æü¤ÎÅì³¤ÃÏÊý¤ÏÄ«¤«¤é½ë¤¯¡¢ÃëÁ°¤Ë30¡î¤òÄ¶¤¨¤¿½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸á¸å¤Ï¹¹¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÌÔ½ëÆü(ºÇ¹âµ¤²¹35¡î°Ê¾å)¤ËÇ÷¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÚÆü¤Ï°ì»þÅª¤ËÅ·µ¤¤ÏÊø¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Íè½µ¤âÆüº¹¤·¤ÎÆÏ¤¯Æü¤¬Â¿¤¯¡¢Çß±«Æþ¤ê¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½ë¤¤»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¡¡Ç®Ãæ¾É¤Ë¸·½Å·Ù²ü
º£Æü14Æü¤¬½ë¤µ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£¿¿²Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Åì³¤ÃÏÊý¤ÎÇ®Ãæ¾É¾ðÊó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡Ö¸·½Å·Ù²ü¡×¤Î½ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
²°³°¤Î³èÆ°¤ÏÆü»±¤äË¹»Ò¤ò³èÍÑ¤·¡¢´À¤òÂçÎÌ¤Ë¤«¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿åÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯±öÊ¬Êäµë¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤òÅ¬ÀÚ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢½ë¤µ¤ò²æËý¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤¿¤á¡¢´ôÉì¸©¤Î»³ÃÏ¤òÃæ¿´¤Ë±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶õÌÏÍÍ¤ÎÊÑ²½¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ì¾¸Å²°¤Ç¤ä¤Ã¤È30¡î¤ò²¼²ó¤ë¤Î¤Ï17»þ²á¤®¤Ç¡¢½ë¤¤»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ Æüº¢¤«¤é¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤Ê¤É»þ´Ö¤ò·è¤á¤Æ¡¢ËèÆüÂÎ²¹¤òÂ¬Äê¤·¤¿¤ê¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ ¤Ç¤¤ë¤À¤±½ë¤µ¤òÈò¤±¤Æ¡¢¹¢¤¬³é¤¯Á°¤«¤é¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¡¢Æü»±¤äË¹»Ò¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ÆþÍá¤ÎÁ°¸å¤ä¡¢µ¯¾²¸å¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´À¤òÂçÎÌ¤Ë¤«¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿åÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±öÊ¬Êäµë¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ ½ë¤µ¤ò²æËý¤»¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤òÅ¬ÅÙ¤Ë²¼¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¼Æâ¤Ë²¹ÅÙ·×¤òÃÖ¤¡¢¼¼²¹¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÄ´Àá¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢´¹µ¤¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¤³¤Þ¤á¤ËºÆÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂÎÄ´¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼«Âð¤ÇÀÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬µ¤¤òÇÛ¤ë¤Ê¤É¡¢½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Íè½µ¤âÆüº¹¤·¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¡¡Çß±«Æþ¤ê¤Ï¤Þ¤ÀÀè
¡ÚÅÚÆü¤ÎÅ·µ¤¡Û
ÌÀÆü15Æü¤Ï¡¢Á°Àþ¤¬¤ä¤äËÌ¾å¤¹¤ë¤â¤Î¤Î°ì»þÅª¤Ç¡¢Åö½é¤ÎÍ½ÁÛ¤è¤ê¤â±«¤Î¹ß¤ë»þ´Ö¤¬Ã»¤¤Í½ÁÛ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü15ÆüÌë¤«¤é16Æü(Æü)ÌÀ¤±Êýº¢¡¢±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅÚÆü¤È¤â¤Ë¡¢ÆüÃæ¤Ï±À¤¬Â¿¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÀ²¤ì´Ö¤¬½Ð¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢´ôÉì¸©¤Î»³ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢16Æü(Æü)¤Ï°ìÃ¶±«¤¬¤ä¤ó¤Ç¤â¡¢¸á¸å¤ÏºÆ¤Ó±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Íè½µ¤Ï¡¢Á°Àþ¤¬ËÜ½£ÉÕ¶á¤ËËÌ¾å¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢±«±À¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ï°ì»þÅª¤Ç¡¢±«¤ÏÄ¹¤¯Â³¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±À¤¬Â¿¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æüº¹¤·¤ÎÆÏ¤¯Æü¤¬Â¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ê¿Ç¯(6·î6Æü¤´¤í)¤è¤êÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇß±«Æþ¤ê¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Åì³¤ÃÏÊý¡¡6·î20Æü°Ê¹ß¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤Ï²áµî8²ó
1951Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°Ê¹ß¡¢6·î20Æü°Ê¹ß¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤Ï²áµî8²ó¤È¡¢¿ô¤¨¤ëÄø¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ºÇ¤âÁá¤¤Çß±«Æþ¤ê¤Ï5·î4Æü¤´¤í(1963Ç¯)¤Ç¡¢ºÇ¤âÃÙ¤¤Çß±«Æþ¤ê¤Ï6·î28Æü¤´¤í(1951Ç¯)¤Ç¤¹¡£
Çß±«Æþ¤ê¤¬ÃÙ¤¯¡¢Íè½µ¤â¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£