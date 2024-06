Googleは6月11日(米国時間)、「Find Google for Education resources with Education Navigator」において、Chromebook、Google Classroom、Google Workspace for EducationなどのGoogle for Educationツールに関する無料リソースを1カ所にまとめた新たなWebサイト「Education Navigator」を紹介した。

Find Google for Education resources with Education Navigator○教育者と学習者のためのEducation Navigatorを立ち上げEducation Navigatorは学校管理者や教育者がテクノロジーを使用した教育と学習に必要なリソースを見つけやすくするために用意されたWebサイト。サインアップすると最新のイベント情報や製品更新情報を受信トレイに配信でき、Webサイト上で直接リソースを参照することができる。Education Navigatorのリンクは次のとおり。Find Educational Resources and Tools - Google for Education学校管理者向けの支援として、デジタルセキュリティとプライバシーの向上、教師のサポート、生徒のテクノロジーへの公平なアクセスの確保に役立つリソースが提供されている。Security Dashboardを備えたGoogle Workspace for Educationのインタラクティブデモも提供されており、スパム検出やフィッシング攻撃などのセキュリティに関するベストプラクティスが紹介されている(参考:「Security Dashboard - Google for Education」)。教育者向けの実践的な学習支援として教室内外でテクノロジーを活用するためのリソースが提供されており、チャンピオンプログラムの高度な認定資格やGoogle教育者グループのグローバルネットワークなど幅広いオンライン専門能力開発リソースが用意され、新しいスキルを身につけ他の教育者とつながることが可能としている。また、家庭における子供の学習支援として家族の関与が重要とされ、親や保護者向けにGoogle Familiesツールを使って自宅でのオンライン学習をサポートする方法が紹介されている(参考:「Google Families | Empower your kids to safely explore, grow, and play online」)。最新の教育リソース、ニュース、イベント情報をメールで受け取りたい場合、Education Navigatorにサインアップすることが推奨されている。あらゆる年齢や段階の教育者や学習者が将来に備えるために必要なツールやスキルを得られるよう、定期的に最新情報がメールで配信されるという。