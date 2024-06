『Mステ』2時間SPに豪華8組！7人組ガールズグループ・XGが日本のテレビ初パフォーマンス

本日6月14日(金)、『ミュージックステーション』の2時間スペシャルが放送される。

anoは、2022年リリースの『ちゅ、多様性。』を神奈川県にある関東学院中学校高等学校 関東学院マーチングバンドと一夜限りのSPコラボ。

日本最古の歴史をもつ学生マーチングバンドで、全国制覇も成し遂げた実力派マーチングバンドとの競演に、anoも「楽曲はもちろん、見た目的にも華やかになると思うので期待してほしいです」とコメントを寄せた。

そして7人組HIPHOP、R&BガールズグループのXGは待望の日本のテレビ初パフォーマンス。1stミニアルバム収録曲の『X-GENE』と、5月21日リリースのシングル『WOKE UP』の2曲を披露する。

「どちらの曲もXGの核を表現した曲。Xtraordinaryなパワフルなパフォーマンスに注目していただけたらうれしいです」とJURIN。

HARVEYも「小学生のころからずっと見ていた番組にこうしてアーティストとして出演できることが、まだ不思議な気持ちです。ステージ全力でかまします!」と初出演の意気込みを明かした。

ほかにも、Mrs. GREEN APPLEが、話題の映画主題歌『Dear』と、Mステ6年ぶりの披露となる人気曲『青と夏』をパフォーマンスする。

なにわ男子は6月12日リリースのアルバムのリード曲『Alpha』と、2018年にリリースされた嵐のヒット曲『夏疾風』をカバー。

DA PUMPは最新シングル『Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT』を、パリ五輪で金メダル有力候補のブレイクダンサー・Shigekixとテレビ初披露。

椎名林檎とAIは5月29日リリースのアルバム収録曲をテレビ初パフォーマンスする。

Mステ初登場のPSYCHIC FEVERは、ラッパーのJP THE WAVYとコラボした『Just Like Dat feat. JP THE WAVY』を。

そして約5年ぶりのMステ出演となるTHE YELLOW MONKEYは最新アルバム収録曲の『罠』を披露する。

VTR特集では「部活に青春を捧げる高校生に聞いた青春夏うたランキング」を発表。鉄板の夏うたから最新の夏うたまで、夏のヒット曲が続々登場する。