【ヤングアニマルWeb グラビア:あんりさん】6月14日 公開

白泉社は、同社WEBサイト「ヤングアニマルWeb」にてアイドルグループ「♯2i2」あんりさんのグラビアを6月14日に掲載した。

シンプルな水着からロックテイストまで様々なスタイルと表情のあんりさんの写真が掲載されている。

□「ヤングアニマルWeb」の「あんりさん グラビア」ページ

(C) HAKUSENSHA Ltd. All rights reserved.