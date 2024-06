「レゴ アイコン トランスフォーマー バンブルビー」2024年7月4日(木)販売開始！ 大人レゴ×トランスフォーマーシリーズ第2弾!!

レゴジャパンの没入型の組み立て体験によりクリエイティブなリラックスタイムを提供する「大人レゴ」から、今年40周年を迎える“日本の玩具発”コンテンツとなる変形ロボットキャラクター「トランスフォーマー」シリーズ(発売元:タカラトミー)の新製品「レゴ アイコン トランスフォーマー バンブルビー」が2024年7月4日(木)より販売開始となる。価格は12,980円(税込)。

本セットは、世界中で愛される変形ロボットキャラクター「トランスフォーマー」の正義の組織、オートボットの戦士「バンブルビー」をレゴ ブロックだけで細部まで再現したセット。自分へのご褒美としてはもちろん、コレクターアイテムとしても最適だ。



「レゴ アイコン トランスフォーマー バンブルビー」は、2022年に販売された「レゴ オプティマスプライム」と同様のスケールを保ちながら、象徴的なオートボットであるバンブルビーを組み立てることができる。



バンブルビーは、「レゴ オプティマスプライム」が信頼を置く重要な仲間として、ファンはこの象徴的な2つのキャラクターを通して、壮大な戦いや冒険も再現することができる。また、ロボットモードとビークルモードをシームレスに切り替えられることがこのモデルの大きな特徴となっている。

▲飾っても楽しめるデザイン

【トランスフォーマー】

「トランスフォーマー」は、タカラトミーが作り出した“日本の玩具発”コンテンツで、「Robots in disguise」=「ロボットが身の回りにある、ありとあらゆる物体に自由自在に変形し、潜んでいる」という唯一無二のコンセプトや、自由自在に変形することができる超ロボット生命体が宇宙を舞台に戦う壮大なストーリーと共に展開している。1984年にアメリカで玩具発売後、アニメやコミックが大ヒットし、1985年に日本でも玩具販売とアニメがスタート。 2007年からはスティーヴン・スピルバーグとマイケル・ベイによりハリウッドで実写映画化され世界中で大ヒットし、2023年8月にはシリーズ第7弾「トランスフォーマー/ビースト覚醒」が公開された。現在では世界130以上の国と地域で7億個以上の販売実績(2022年7月時点)を持つ、世界中で大人気のキャラクターとなっている。

【製品概要】

■レゴ アイコン トランスフォーマー バンブルビー製品番号:10338価格:12,980円(税込)対象年齢:18歳以上ピース数:950個サイズ(完成時):(約)高さ25cm x 幅8cm x 奥行11cm発売日:2024年7月4日(木)※いずれの製品もレゴInsidersメンバー、およびレゴストア メンバーズクラブのお客さまは7月1日(月)より購入可能。

【大人もハマる「大人レゴ」】

「大人レゴ」は、大人のために特別に開発、デザインされた製品セットです。さまざまな大人の興味、関心に合わせ、植物、アート、映画、有名建築、ポップカルチャー、車・バイク、宇宙など幅広いラインアップで製品展開をしています。大人たちが現実から離れ、クリエイティブな組み立て過程を体験することは、くつろぎの時間となり、マインドフルネスな時間を創出します。レゴグループが行った調査によると、大人の80%が積極的に新しいくつろぎ方を求めており、大多数(87%)は「遊びがリラックスや落ち着きを与えてくれる」と回答しています(※Play Well Study 2022年調査)。一人で組み立てに没頭しながらクリエイティブな時間を満喫したり、家族や友人と組み立てることで、完成した作品を分かち合う喜びも満喫できる。



