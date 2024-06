【大型アップデート「Tricky Trials」】6月14日 配信

Mojangは、「Minecraft」の大型アップデート「Tricky Trials(トリッキートライアル)」を本日6月14日より配信を開始した。

本アップデートでは、試練の間「トライアルチャンバー」や、新たな敵モブ「ブリーズ」と「ボグド」、新ブロックの宝物庫、新たな武器「メイス」や「自動作業台」などのほか、銅のトラップドア、銅のドア、銅の格子、模様入りの銅のブロックなどの新しい装飾ブロックが追加される内容となっている。

本日6月14日より本アップデートを配信しており、PS4/Nintendo Switch/XBOX/PC版「Minecraft」のそれぞれで楽しむことができる。

試練の間「トライアルチャンバー」

新たな敵モブ「ブリーズ」「ボグド」

「ブリーズ」は、身の周りに風をまとっていて眉毛が特徴的。この敵モブはプレイヤーの周囲を目まぐるしく飛び回り、遠くまで届く強力な風の攻撃でプレイヤーを弾き飛ばしたり、周りの罠や仕掛けなどを起動させ、矢での攻撃は風に弾き返されるので、倒すには素早い足取りと素早い剣さばきが必要となる。

「ブリーズ」

「ボグド」はトライアルチャンバー以外に、オーバーワールドの沼地にも出現する。毒属性のスケルトンはボロボロの布を身にまとい、苔とキノコに覆われ、特徴である毒を使って攻撃してくるので、対峙することが予想されるときには毒を中和するミルクを持っていくことをお勧めする。

「ボグド」

お宝が眠る「宝物庫」

「宝物庫」を開けるには、スポナーの敵モブをすべて倒すことで入手可能となる試練の鍵が必要。敵をすべて倒しても、毎回鍵が出現するとは限らないので、根気よく戦い続けることもときには必要となる。

なお「宝物庫」はチェストとは違い、誰かが一度中身を取り出しても空になることはなく、一緒にプレイしている全プレイヤーが宝物庫の報酬を手に入れることができる。

試練の難易度を上げて報酬のレア度も上げよう

普通の試練では物足りない場合には「トライアルチャンバー」の難易度を上げることができる。

難易度の上がる「不吉な試練」には不吉な瓶を使用すると起きる不吉な予感の効果を得る必要があり、不吉な瓶は襲撃の隊長がドロップしたり、宝物庫で手に入れたりすることができる。

不吉な予感の効果を得た状態で「トライアルチャンバー」に入ると試練の予感が発動し、周囲のトライアルスポナーからは強力な武器や防具を装備した、より手強い敵モブがスポーンするようになる。強力な敵モブたちをすべて倒すとスポナーから不吉な試練の鍵が出現することがあり、不吉な試練でのみ出現する不吉な宝物庫を開けることができる。

新しい武器「メイス」

新武器「メイス」は、高いところから落下しながら攻撃することで敵をノックバックさせることができ、落下時間が長ければ長いほどメイスの攻撃力が強くなる。

新しいアイテム「ウィンドチャージ」

「ウィンドチャージ」は、ブリーズを倒すことで入手できるブリーズロッドからクラフトできるアイテム。ブリーズの放つ攻撃と同様に爆発する風を発生させ、敵を攻撃したり、ドアを開閉するなどブロックの動作に影響を与えたりすることができる。

また爆発する風はプレイヤーにも影響するため、真下で爆発させて2段ジャンプのように高く跳ぶといった使い方もできる。

「自動作業台」

「自動作業台」は、レッドストーンの力を使って自動でクラフトすることが可能。レシピを選んで材料を追加、レッドストーン信号を送ることで自動でクラフトされたアイテムが飛び出てくる。

新しい装飾ブロック

酸化レベルに応じて暗くなったり明るくなったりする新ブロック銅の電球のほか、銅のトラップドア、銅のドア、銅の格子、模様入りの銅のブロックなど銅ブロックの種類が増え、凝灰岩も模様入り、磨いたもの、階段、ハーフブロックにレンガまでたくさんの種類が追加している。

20枚の新しい絵画

