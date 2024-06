【天穂のサクナヒメ】セール期間:6月18日まで価格: 1,639円(通常版) 2,189円(デジタルデラックス版)

Steamにて、PC版アクションRPG「天穂のサクナヒメ」が「日替わりスペシャル」セールの対象となっている。セール中の価格は通常版が1,639円、デジタルデラックス版が2,189円。

本作は2020年にえーでるわいすが開発、マーベラスが発売したアクションRPG。キャラクターの強化を稲作と食事に結び付け、食事によって強くなっていく。日本古来の米作りを深部まで再現し、田植えや育苗、刈り取り、脱穀といった作業を体験できる。

(C)2020 Edelweiss. Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc.