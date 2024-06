【PS5版「Test Drive Unlimited Solar Crown」】9月12日 発売予定価格:7,920円

3goo(サングー)は、オープンワールドレーシングゲーム「Test Drive Unlimited Solar Crown(テストドライブ アンリミテッド ソーラークラウン)」のプレイステーション 5版を9月12日に発売する。価格はパッケージ版、ダウンロード版ともに7,920円。全国のゲーム取扱店、オンラインショップにて予約受付も開始されている。

本作は、「Test Drive Unlimited(テストドライブ アンリミテッド)」シリーズの最新作。今作では、香港島を舞台にしたオープンワールドMMOレースゲームが楽しめる。香港島でのセレブな暮らしに魅了されるアナウンストレーラーも公開されている。

「Test Drive Unlimited Solar Crown」の主な特徴

【『Test Drive Unlimited Solar Crown』アナウンストレーラー】

プレーヤーはディーラーで試運転を行ない、気に入ったマシンを見つけたらまずは購入。整備工場でカスタマイズし、Solar ホテルのスイートルームのガレージに飾ろう。どのマシンでも個性的な運転と圧倒的な没入感を体験することができる。

リアルな香港島を探索せよ!

プレーヤーは実物大で完全再現された、冒険心くすぐるこの地の様々なロケーションを駆け巡ることができる。古びた細い路地、巨大な高速道、山道、そしてビーチまで、ハンドルを握るたびに違う景色と雰囲気を味わえる。香港島を探索してさまざまな報酬が獲得できるコレクションアイテムを探しに出かけよう。

自分だけのコレクションを完成させよう!

Ferrari、Lamborghini、Porsche、Bugatti、Koenigsegg、Aston Martinなどの有名メーカーによるアイコニックなモデルが手に入る。1960年代の大衆車から最新鋭のハイパーカー、さらにはオフロードカーまで、30以上の自動車メーカーから100台を超えるバラエティー豊かな実在の車種が収録されているため、自分だけのカーコレクションが楽しめるのも魅力。様々なレースやチャレンジが、ソロでもマルチプレイでも遊べる。友達とスピードを競い合うのはもちろん、一緒にドライブすることも可能だ。

「STREET」か「SHARP」か

プレーヤーは、覇権をめぐって争う2大ファミリーのどちらかを選ぶ。ワイルドで派手な「STREET」と知的で洗練されたものを好む「SHARP」のどちらかのクランの一員となって戦いに飛び込もう。スリリングなレースで挑戦者たちとの真剣勝負に挑み、ランクを上げて特別な報酬を獲得しながら、自分だけのスタイルを発揮してクランの頂点に昇り詰めていく。

"Test Drive" is a registered trademark of Nacon S.A. All rights reserved.

The manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game are trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners.

"AMG" and "Mercedes-Benz“ are the intellectual property of Mercedes-Benz Group AG. They are used by Nacon under license.The trademarks Porsche, Porsche Crest, Porsche Logotype, Carrera, Cayenne, Taycan, 918 Spyder and 911 are used under license of Porsche AG.

The cars in the game may differ from the shape, colour and performance of the actual cars. Please do not imitate the driving and vehicle movements shown in this game when driving a car in real life, and remember: always wear a seat belt and drive safely.

Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.