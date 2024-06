【モデルプレス=2024/06/14】NiziU(ニジュー)を輩出したソニーミュージックとJYPの共同事業『Nizi Project』(ニジプロジェクト)のオーディション『Nizi Project Season 2 Global Boys Audition』から誕生した7人組ボーイズグループ・NEXZ(ネクスジ)が8月21日に、Japan 1st EP『Ride the Vibe(Japanese Ver.)/Keep on Moving』で日本デビューすることが決定。計10形態に及ぶパッケージ概要や発売記念購入者対象イベントも同時解禁された。

◆NEXZ、日本デビュー決定

◆NEXZ Japan 1st EP「Ride the Vibe(Japanese Ver.)/Keep on Moving」

◆購入者対象イベント日程・会場

◆NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe”公演概要

5月20日、世界中が切望する “グローバルデビュー” を果たして早々、韓国・ハント「HANTEO」チャートでは、グループ初の韓国リリース作『Ride the Vibe』がPhysical Album Chartのデイリー1位を獲得、ウィークリーも3位に。デビュー曲『Ride the Vibe』MVは、平均年齢17.4歳の彼等だからこそ表現出来る青春群像劇であり、まるでショートフィルムさながらな “エモい” 映像世界が大きな話題を呼び、公開3日でYouTube再生数1,000万回超えを達成、現在3,100万回再生を突破している。『Ride the Vibe』は、5月20日の “グローバルデビュー” を象徴する1曲であり、韓国活動のメインとなったリードトラック。韓国活動において『M COUNTDOWN』『MUSIC BANK』『Show! Music Core(ショー!K-POPの中心)』『人気歌謡』『SHOW CHAMPION』といった名だたる韓国の人気音楽番組に出演、徹底してこの『Ride the Vibe』をファンと共に育てて来たのも記憶に新しい。Abstract Hip-HopなリズムにElectronicaの要素を加え完成した、同グループオリジナルの言うなれば「Easy-Experimental」な楽曲で、Lo-Fi且つレトロなアナログ・シンセサイザーとデジタル・シンセサイザーのサウンドが調和し、感覚的でありながらも実験的な雰囲気を醸し出す1曲。曲の中で多様に変化するトラック構成がポイントで、初めてだからこそ感じられるトキメキ、不安、ドキドキなどの感情の波の中で「惹かれるまま、僕と一緒にこのヴァイブスに乗ってみよう」というメッセージを盛り込んでいる。そして、グループのアイデンティティを注入した『Ride the Vibe』歌詞の世界感をより鮮明に日本のリスナーへ伝えるべく制作したのが、今回リリースする『Ride the Vibe(Japanese Ver.)』である。韓国活動やMVの影響で幅広く浸透し、もはや “ブレイク前夜” の状況にある『Ride the Vibe』を、日本語詞のメッセージをトリガーに、思春期の少年たちならではの “心の揺らぎ” を表現した独特なコリオグラフィーと共に日本の地で一気にブーストさせる。一方『Keep on Moving』は、同グループを起用したアクエリアス新CM『進む人のそばに。ステージ』篇が日本全国で放映中だが、そのCMソングでありJ.Y. Park作詞・プロデュースの新曲。タイトル通り、アクエリアスのブランドメッセージ「進む人のそばに。」の下、進み続ける前向きな気持ちを軽快な音楽と共に表現した1曲だ。甲乙つけがたい、グループのそれぞれ違った魅力を凝縮した2曲がコンパイルされた、充実の日本デビュー作品。様々なメイキング映像を収録したBlu-ray付きの初回生産限定盤A、“NEXZINE” と題したブックレットとBonus Trackが嬉しい初回生産限定盤B、CDのみの通常盤、更にFANCLUB会員限定で購入可能なNEX2Y盤(各メンバー盤7種)と、計10形態で展開される。計10種全て違うビジュアルで構成され、映像・NEXZINE・フォトカード・ミニNEXZシール・人生4カット・アザージャケット・手書きレター等、趣向を凝らした各バージョン毎の特典も用意されている。さらに『Ride the Vibe(Japanese Ver.)/Keep on Moving』発売記念で開催される購入者対象イベントの情報も同時解禁。初回生産限定盤A・初回生産限定盤B・通常盤は『NEXZメンバー個別ハイタッチ会』に『NEXZメンバー全員お見送り会』、FANCLUB会員限定のNEX2Y盤は『NEXZメンバー個別サイン会』と準備されている企画が明らかになった。8月からは福岡、大阪、東京の3都市にてSHOWCASEの開催も発表された。(modelpress編集部)・初回生産限定盤A(CD+Blu-ray)16P PHOTO BOOK(Type A)オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様シリアルナンバー2口封入フォトカードA(メンバー別全14種より2枚ランダム封入)ミニNEXZシール(メンバー別全7種より1枚ランダム封入)[Blu-ray収録内容]Jacket Shooting Making Movie「Ride the Vibe(Japanese Ver.)」Performance Video「Ride the Vibe(Japanese Ver.)」Performance Video Making Movie「Ride the Vibe(Japanese Ver.)」Recording Making Movie・初回生産限定盤B(CD+NEXZINE+Bonus Track)24P PHOTO BOOK(Type B)オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様三つ折りNEXZINEシリアルナンバー1口封入フォトカードB(メンバー別全7種より1枚ランダム封入)人生4カット(メンバー別全7種より1枚ランダム封入)・通常盤(CD Only)フォトカードC(メンバー別全7種より1枚ランダム封入)※初回仕様のみシリアルナンバー1口封入※初回仕様のみ・FANCLUB会員限定<NEX2Y盤>(完全受注生産限定商品)TOMOYA盤/YU盤/HARU盤/SO GEON盤/SEITA盤/HYUI盤/YUKI盤三つ折りBOOKLETスペシャル両面フォトカード(ソロ絵柄全2種より1枚ランダム封入)ブックレットサイズ・オリジナルアザージャケット(ソロ絵柄2枚封入)ソロ手書きレター・関東会場:2024年10月5日(土)幕張メッセ 展示ホール1・関西会場:2024年10月6日(日)インテックス大阪 2号館8月3日(土) 福岡県・マリンメッセ福岡B館 開場 16:30 / 開演 17:308月4日(日) 福岡県・マリンメッセ福岡B館 開場 15:00 / 開演 16:008月17日(土) 大阪府・エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館) 開場 16:30 / 開演 17:308月18日(日) 大阪府・エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館) 開場 15:00 / 開演 16:008月24日(土) 東京都・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ 開場 16:30 / 開演 17:308月25日(日) 東京都・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ 開場 15:00 / 開演 16:00※開場・開演時間は、変更となる可能性あり。【Not Sponsored 記事】