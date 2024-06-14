ゴディバが夏季限定の″サマーハッピーバッグ″3種を発売。デザインも上品！
ゴディバ ジャパンは2024年6月14日から、夏季限定サマーハッピーバッグを全国のゴディバショップ、GODIVA café、ゴディバ オンラインショップで数量限定で販売します。
夏だけの特別セット！ゴディバ商品を存分に楽しめる
夏季限定サマーハッピーバッグは3種類あり、ゴディバのチョコレートや焼き菓子などがたっぷりと入っています。ゴディバ商品を存分に楽しみたい人は、ぜひチェックしてみてください。なお、バッグはイラストレーター大橋美由紀さんのイラストをデザインした麻風素材となっています。上品なデザインで持ち運びにもぴったりです。
ゴディバ サマー ハッピーバッグ A
【価格】
3240円
【取扱店】
全国のゴディバショップ、GODIVA café
【内容】
・2024 サマー ハッピーバッグ A アソートメント 6粒入
・2024 サマー ハッピーバッグ A G キューブ アソートメント 5粒入
・マンゴーラングドシャクッキー（5枚入）
・ゴディバオリジナルバッグ
ゴディバ サマー ハッピーバッグ B
【価格】
5400円
【取扱店】
全国のゴディバショップ
【内容】
・2024 サマー ハッピーバッグ B アソートメント 12粒入
・2024 サマー ハッピーバッグ カレ アソートメント 6枚入
・2024 サマー ハッピーバッグ B G キューブ アソートメント 5粒入
・ラングドシャクッキー アソートメント 8枚入
・ゴディバオリジナルバッグ
ゴディバ サマー ハッピーバッグ オンラインショップ限定
【価格】
5400円
【取扱店】
ゴディバ オンラインショップ
【内容】
・2024 サマー ハッピーバッグ オンラインショップ限定 アソートメント 6粒入
・2024 サマー ハッピーバッグ カレ アソートメント 6枚入
・ゴディバ タブレット ミルク カカオ 50%
・ラングドシャクッキー アソートメント 8枚入
・ゴディバオリジナルバッグ
・2024 サマー ハッピーバッグ オンラインショップ限定クーポン（封筒入り）
各商品はなくなり次第数量となるため、ぜひお急ぎください。
※価格はすべて税込