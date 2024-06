NEXZ、日本デビュー決定！EPタイトルは『Ride the Vibe (Japanese Ver.)/ Keep on Moving』

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving』リリース記念の購入者対象イベント開催も!

NEXZ(読み:ネクスジ)が、8月21日に日本デビューすることが決定した。

NEXZは、JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディションプロジェクト『Nizi Project Season2』から誕生した、7人組グローバルボーイズグループ。5月20日に「Ride the Vibe」でグローバルデビューを果たし、韓国・ハントチャートでは、フィジカルアルバムチャートのデイリー1位を獲得。ウィークリーチャートでも、3位となった。グローバルデビュー曲「Ride the Vibe」のMVは、公開から3日でYouTube再生数1,000万回超えを達成。6月14日現在では、3,100万回を突破している。

そんなNEXZの日本デビュー作となる1st EPが『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving』に決定した。

「Ride the Vibe」は、グローバルデビューを象徴する1曲であり、韓国活動のメインとなったリード曲だ。韓国の人気音楽番組に出演するたびに「Ride the Vibe」をパフォーマンスし、ファンと共に成長させてきた。曲の中で多様に変化するトラック構成がポイントで、初めてだからこそ感じられるトキメキ、不安、ドキドキなどの感情の波のなかで「惹かれるまま、僕と一緒にこのヴァイブスに乗ってみよう」というメッセージが盛り込まれている。

一方「Keep on Moving」は、NEXZが出演する“アクエリアス”の新CM『進む人のそばに。ステージ』篇で使用されている楽曲。アクエリアスのブランドメッセージ「進む人のそばに。」のもと、進み続ける前向きな気持ちを軽快な音楽とともに表現した1曲だ。

今回リリースするのは、様々なメイキング映像を収録したBlu-ray付きの初回生産限定盤A、“NEXZINE” と題したブックレットとBonus Trackがうれしい初回生産限定盤B、CDのみの通常盤、FANCLUB会員限定で購入可能なNEX2Y盤(各メンバー盤7種)と、計10形態だ。10種すべて違うビジュアルで構成され、映像・NEXZINE・フォトカード・ミニNEXZシール・人生4カット・アザージャケット・手書きレター等、趣向を凝らした各バージョンごとの特典も用意されている。

さらに、『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving』の発売を記念した購入者対象イベントの開催も決定。

初回生産限定盤A・初回生産限定盤B・通常盤は「NEXZメンバー個別ハイタッチ会」と「NEXZメンバー全員お見送り会」、FANCLUB会員限定のNEX2Y盤は「NEXZメンバー個別サイン会」が準備されている。

そんな本作は、6月14日10時から予約がスタート。購入者対象イベントに応募するためのシリアルナンバーも封入される。

リリース情報

2024.08.21 ON SALE

EP『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving』

NEXZ OFFICIAL SITE

https://nexz-official.com/s/n180/?ima=1737