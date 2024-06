ウェスティンホテル横浜で「みなとみらいスマートフェスティバル2024」に合わせた、限定プランの販売がスタート。

レストランでの花火鑑賞プランや花火観覧チケット付き宿泊プランなど、横浜の夜空を彩る花火を堪能し、特別な時間を過ごせるプランが登場します☆

ウェスティンホテル横浜「みなとみらいスマートフェスティバル2024」プラン

みなとみらいスマートフェスティバル2024開催日:2024年8月5日(月)

新世代の「ウェルビーイング」を体現化したライフスタイルホテル「ウェスティンホテル横浜」では、「みなとみらいスマートフェスティバル2024」に合わせた特別なプランを数量限定で販売。

花火観覧チケット付きの宿泊プランやアフタヌーンティープラン、最上階レストラン「アイアン・ベイ」から花火を鑑賞できるカクテルパーティープランが用意されています。

横浜の夜空に2万発が打ち上げられる迫力の花火をはじめ、音楽ライブ、大道芸など様々な催しを楽しめる横浜みなとみらいのイベント「みなとみらいスマートフェスティバル2024」

会場から程近い場所に位置するウェスティンホテル横浜の限定プランで、2024年8月5日に開催される「みなとみらいスマートフェスティバル2024」をより一層楽しめます!

「みなとみらいスマートフェスティバル2024」カクテルパーティー with DJ

日程:2024年8月5日(月)

時間:18:30〜20:30

料金:19,500円(税・サ込)

予約・問い合わせ:Web、電話 045-577-0870 (レストラン予約 10:00〜19:00)

※予約は事前決済のみ、20歳以上の方限定、立食形式のカクテルブッフェ

※花火の打ち上げが中止の場合でも返金はありません

※花火の打ち上げが中止の場合も、カクテルブッフェ、モエ・エ・シャンドンのフリーフロー及びDJライブパフォーマンスは実施

ダイナミックな花火を、ホテル最上階のアイアン・ベイから鑑賞できる、一夜限りのスペシャルプラン「みなとみらいスマートフェスティバル2024」カクテルパーティー with DJ。

夜空に打ちあがる2万発の花火を、ホテル最上階のシグネチャーレストラン「アイアン・ベイ」から眺めつつ、一夜限りの立食カクテルパーティーを楽しめます!

ガラス張りの涼しい空間でダイナミックな花火を見ながら、モエ・エ・シャンドンのフリーフロー(飲み放題)や、ANDRES COCO氏のクールなDJパフォーマンスを堪能。

赤白ワインやソフトドリンクの各種ほか、約20種のフードメニューがカクテルブッフェスタイルで提供されます☆

花火観覧チケット付きアフタヌーンティープラン

日程:2024年8月5日(月)

時間:12:00〜または14:30〜(2部制・120分)いずれか希望の開始時間を選べます

料金:2名 36,000円(税・サ込)

場所:23階 ロビーラウンジ

予約・問い合わせ:Web、電話 045-577-0870 (レストラン予約 10:00〜19:00)

料金に含まれるもの:

・アフタヌーンティー「ファーストレディ・オブ・ワイキキ」2名分

・花火観覧チケット「みなとみらいスマートフェスティバル2024」 臨港パーク会場内一般協賛席2名分

※予約は事前決済のみ、1組2名分を1セットとして販売(ペアチケットの席は隣同士で用意)

※花火観覧チケットは臨港パーク会場内の一般協賛席エリアとなり、座席の位置は選べません

※花火観覧チケット単体での販売はしません

※5組10名限定のプランとなり、無くなり次第終了

※花火の打ち上げが中止の場合でも返金はありません

23階「ロビーラウンジ」のアフタヌーンティーと、臨港パーク会場内で花火を観覧できる一般協賛席ペアチケットが付いたプランを、5組10名限定で用意。

「みなとみらいスマートフェスティバル2024」開催当日のイベント前に、期間限定のアフタヌーンティー「ファーストレディ・オブ・ワイキキ」を楽しめます。

「ファーストレディ・オブ・ワイキキ」は、ハワイ・オアフ島内の歴史あるビーチリゾートホテル「モアナサーフライダー ウェスティンリゾート&スパ」とコラボレーションしたアフタヌーンティーです!

花火観覧チケットは、ロビーラウンジにて当日に渡されます。

花火観覧チケット付きエグゼクティブスイート宿泊プラン

日程:2024年8月4日(日)または2024年8月5日(月)チェックイン

時間:チェックイン 15:00/チェックアウト 12:00

料金:111,870円〜//室2名(税・サ込)

予約:045-577-0818(宿泊予約 9:00〜18:00)

プランに含まれるもの:

・エグゼクティブスイート1泊(1室2名)

・花火観覧チケット「みなとみらいスマートフェスティバル2024」 臨港パーク会場内一般協賛席2名分

・3階「ブラッスリー・デュ・ケ / 喫水線」またはクラブラウンジでの朝食2名分

・クラブラウンジアクセス2名分

※部屋の階数や部屋番号は選べません、1室2名での宿泊が対象、ペアチケットの席は隣同士で用意

※花火観覧チケットは臨港パーク会場内の一般協賛席エリアとなり、座席の位置は選べません

※花火観覧チケット単体での販売はありません

※予約は電話のみ、チェックイン7日前までにクレジットカードから事前決済のみの予約です

※チェックイン7日前以降のキャンセル料は100%

※5組10名限定のプランとなり、無くなり次第終了

※花火の打ち上げが中止の場合でも返金はありません

臨港パーク会場内で花火を観覧できる一般協賛席ペアチケットと、エグゼクティブスイートの宿泊がセットになった、ラグジュアリーなプランは5組10名限定で用意。

このプランで宿泊できるエグゼクティブスイートは、84岼幣紊旅さを誇るリビングルームと寝室が分かれた、ラグジュアリーなお部屋です☆

お部屋に配置された「ヘブンリーベッド」の新モデルは、「雲の上の寝心地」と称される話題のベッド。

ゆっくり休んだ翌朝は、素材と健康にこだわった人気の朝食ブッフェを、クラブラウンジまたはオールデイダイニングで楽しめます!

みなとみらいスマートフェスティバル2024について

2018年よりみなとみらい21地区で、「SDGs未来都市・横浜」を広く発信するイベントとして開催されている「みなとみらいスマートフェスティバル」

横浜の最大の強みである市民力を活かした公民連携により、地元企業等が主体となり環境に配慮しながら、経済や文化による新たな価値・賑わいを創出しています。

2023年は新型コロナウイルスの感染症の分類が5類移行後の開催となり、多くの来場者のもと事故もなく開催できました。

2024年は引き続き、企業と地域との協働の推進による街の活性化につなげる横浜の魅力を活かしたイベントとして開催します。

誰もが楽しめる夜を美しく彩る横浜らしい伝統文化と、2023年に引き続き、25分間で約20,000発の花火を打ち上げ。

「国際都市・横浜」のプレゼンス向上を図ることを目的とし、「市民と共に創り、世界から選ばれるアーバンリゾート」の実現を目指します。

ANDRES COCO (DJ / Producer)について

主にHiphopを中心にDubstep / Phonk 等の重低音を日々探究中。

Hiphopをルーツに進化を続けるbeat musicに魅了され、特にヘヴィーなエレクトロサウンドとHiphop musicの融合を模索。

またバーやホテルラウンジ等では、主にDISCO / DANCE CLASSICSを始め、HOUSE / R&B等のeditやremixなどのエレクトロニックミュージックを中心にキュレーションしています。

2021年より楽曲制作を始め、2022年1月にアメリカ/バージニア州を拠点とするMC、ERV100へ楽曲を提供し、自身初となるシングルをリリース。

最新作は2022年11月にERV100とのセカンドシングルに、アメリカ/サンノゼを拠点に活動しているJoe Frescoをゲストに迎えリリースしています。

国内では、イベントのサポートやオーガナイズを2017年11月よりスタートさせ、Romderful(イギリス)、THE WHOOLIGAN (アメリカ)、ONRA(フランス)、 WYBH(韓国)、BRLLNT(韓国)、MIGNON(韓国)の公演をサポート。

国外では、アメリカ/カナダ / 韓国 / マレーシアのクラブやバーでの出演歴があり、直近では2024年1月にアメリカNew York、San Diego等でプレー。

Los Angelesではグラミー賞ノミネートエンジニアであるDaddy Kevが主催するイベント”Scenario”に出演されています。

花火観覧券やアフタヌーンティー、最上階レストランから花火を鑑賞できるカクテルパーティープラン。

2024年8月5日開催の「みなとみらいスマートフェスティバル2024」に合わせて、ウェスティンホテル横浜が販売する限定プランの紹介でした☆

