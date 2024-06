グレープストーンが展開する「ムーミンショップ パティスリー」のポップアップストアが、JR東京駅に期間限定でオープン。

『ムーミン』史上初の公式パティスリー「ムーミンショップ パティスリー」のポップアップストアで、人や環境にちょっと“イイコト” があるおいしいお菓子たちを購入できます☆

JR東京駅「ムーミンショップ パティスリー」ポップアップストア

期間:2024年6月19日(水)〜7月2日(火)

場所:JR東京駅構内 新幹線南のりかえ口前 パクとモグテラス催事(改札内)

「ねんりん家」「東京ばな奈ワールド」などを展開するグレープストーンの、ムーミン公式パティスリー「MOOMIN SHOP PATISSERIE(ムーミンショップ パティスリー)」

2024年1月10日よりムーミン史上初の公式パティスリーとして誕生した、自然とともに生きる「ムーミン」たちの暮らしに共感して、食べるとホッと安らげるお菓子たちが集まったパティスリーです☆

そんなムーミン公式パティスリーが、JR東京駅構内にて、期間限定のポップアップショップをオープン。

人や環境にちょっと“イイコト” がある、おいしいお菓子たちがポップアップショップで購入できます。

また、売り上げの一部は「公益財団法人日本自然保護協会(NACS-J)」へ寄付し、自然保護や生物多様性の保全活動に役立てる予定です。

ポップアップショップに登場する、“キモチ”にフレンドリーで“シゼン”にフレンドリー、さらに“カラダ”にフレンドリーなお菓子を紹介します☆

メープルナッツクッキー

価格:11枚入り 1,512円(税込)

香り広がるメープルシュガーと、たっぷりのナッツを練り込んだ、「ニョロニョロ」イメージの「メープルナッツクッキー」

ザクザク食感がクセになる、森の実りから生まれたクッキーです。

お菓子だけでなく、パッケージにもこだわりが詰まっており、まるで仕掛け絵本のような遊び心のあるデザイン。

外箱には、窓からのぞく「ニョロニョロ」たちを見上げる「ムーミン」が描かれています☆

ふたを開けると、さらにたくさんの「ニョロニョロ」たちが登場し、お菓子を食べる気持ちも盛り上がる仕掛けです。

11人の「ニョロニョロ」たちは食べるのがもったいなくなるほど。

かわいい「ニョロニョロ」たちを、思う存分楽しめるお菓子です!

クランベリーのショコラケーキ

価格:1,944円(税込)

ホールケーキをカットし、腰を据えてみんなで食べるシーンをイメージして作られた「ショコラケーキ」

みんなでケーキを食べながらコミュニケーションが生まれ、つながりや縁のぬくもりを感じてほしいという想いが込められています☆

パッケージは「ムーミンママ」と「ムーミンパパ」が、「ムーミン」のことを待ち遠しく思う大切な時間をイメージ。

素材感を活かしたパッケージデザインに仕上げており、「ムーミンショップ パティスリー」の紙箱は、環境を考えてすべて古紙100%を使用した“シゼン”にフレンドリーなボックスです。

カカオ分70%のフルーティーなチョコレートから生まれる、濃厚な口どけのショコラケーキ。

練り込まれた甘酸っぱいクランベリーが、味のアクセントになっています。

クリームサンドクッキー

価格:4個入 1,188円(税込)、6個入 1,728円(税込)、9個入 2,592円(税込)

サクサクでおいしい「クリームサンドクッキー」は、「ムーミン」たちがかわいい、分厚いサンドです。

個装になっているため小分けでき、「ムーミン」が大好きなお友達へのプレゼントや、自分用のおやつにもぴったり。

誰かに渡したくなる、“キモチ”にフレンドリーなお菓子です☆

パッケージデザインは、「ムーミンママ」と「リトルミイ」が、木の実を摘むイラストを使用。

ショッキングピンクがアクセントの配色で、とっておきたくなるようなおしゃれなデザインに仕上げられています。

コク豊かでミルキーなホワイトソイショコラに、森の実りを練り込んだ「クリームサンドクッキー」

「ムーミン」柄はクルミ味、「リトルミイ」柄はストロベリー味、「スナフキン」柄はピスタチオ味です。

ムーミンショップ パティスリー の想い

動物性原料を極力使用せず、植物性原料を積極的に使用している「ムーミンショップパティスリー」のお菓子たち。

食に求めらるものが多様化している中で、少しでも多くの人に喜んでもらえるスイーツを目指しました。

日本人だけでなく、外国の人にも味わってほしい、世界中に届けたいスイーツです!

「かわいいムーミンのお菓子を楽しんでいたら、ちょっと“イイコト”があったんだ!」

「あの子も食べられるかな?」

など、美味しさだけでなく、“キモチ”にも“シゼン”にも“カラダ”にもフレンドリーなお菓子が用意されています。

また、グレープストーンでは、自社基準を満たした商品に「PLANT BASED SWEETS(プラントベースドスイーツ)」ロゴを使用。

動物性原料を極力使用せず、植物性原料を積極的に使用したお菓子を選ぶ際の目印になります。

ムーミン公式パティスリーのポップアップショップが、JR東京駅に期間限定オープン。

「ムーミンショップ パティスリー」ポップアップストアは、2024年6月19日から7月2日まで、JR東京駅構内パクとモグテラス催事にオープンです!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ニョロニョロをイメージした焼き菓子やケーキ!JR東京駅「ムーミンショップ パティスリー」ポップアップストア appeared first on Dtimes.