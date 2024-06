ファッションブランド「 beautiful people(ビューティフルピープル) 」が、アメリカの映画会社「ユニバーサル・ピクチャーズ」とコラボレーション。1980年代に近未来を描いた2つの映画、『E.T.』と『BACK TO THE FUTURE』をモチーフにしたTシャツの先行予約が、オンラインストアにて6⽉13⽇(木)よりスタートしました。独特なシアー素材やヴィンテージ感のあるプリント、そして「beautiful people」ならではの遊び心を取り入れた、こだわりのムービーTシャツに注目です!

「UNIVERSAL PICTURES x beautiful people」のコラボが実現今回「beautiful people」からお目見えしたのは、『E.T.』と『BACK TO THE FUTURE』にフォーカスしたTシャツ。beautiful peopleの夏の定番素材である、コットン100%のシースルー天竺を使用しているのが特徴です。トレンドライクなシアー感はもちろん、ストッキングのような伸縮性と柔らかい風合い、清涼感あるドライな肌触りが魅力。とても繊細な生地は、細番手の綿糸が切れないように、低速でゆっくりと丁寧に作成しているといいます。さらに、メランジ感のある透けをもつ素材の表情が損なわれないように、プリントにシルクスクリーン技法を採用。そのため、まるでハンドクラフトのような風合いが残り、ヴィンテージ感のあるプリントに仕上がっているそうです。『E.T.』のTシャツは異なった視点のプリントに注目『E.T.』とコラボレーションした「E.T. sheer jersey big-T」(税込3万3000円)は、夜空を飛ぶ主人公のエリオットと、E.T.を地上から見上げる名シーンが落とし込まれています。バックに描かれているのは、名シーンの裏側にある“宇宙から見下ろした地球”。『既成の視点を切り替えて新しいものを見出すことを大切にする』という、beautiful peopleの考えが表現されているんです。さらにフロントとバックそれぞれに、E.T.が地球に来た際の宇宙船のワンポイントも…!このさりげない遊び心が、映画ファンにはたまりませんよね。3シリーズを1着に詰め込んだ『BACK TO THE FUTURE』Tシャツ「B.T.T.F. sheer jersey reversible big-T」(税込4万2900円)は、『BACK TO THE FUTURE』の3部作のシリーズを1着で楽しめる、他にはないデザインが魅力なんです。2枚仕立てのリバーシブル仕様になっていて、A面の前面にはシリーズ1、背面にシリーズ2をデザイン。そしてB面の前面にはシリーズ3、その背面にはタイマー柄がプリントされています。気分に合わせて、映画を象徴する異なるシーンのデザインを楽しめるなんてうれしいですよね。袖には、次元転移装置のワンポイントプリントもオン。「固定概念にとらわれない自由な発想」を大切にする、beautiful peopleらしいこだわりが詰まった1着は見逃せません。映画ファンの方は見逃せないよねご紹介した「E.T. sheer jersey big-T」と「B.T.T.F. sheer jersey reversible big-T」は、6月下旬から7月中旬より、直営各店にて販売がスタート。オンラインストアでは、6⽉13⽇(木)より先行予約が開始されます。一般的なムービーTシャツとは一線を画す、スペシャルな1着をぜひゲットしてみて。beautiful people オンラインショップhttps://beautiful-people.jp/