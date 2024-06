ジュエリーブランド・ケイウノから、婚約指輪「Sinfonia(シンフォニア)」と結婚指輪「Due Aurore(ドゥエ アウローレ)」が新発売。

ストレートラインに華やかさを添えた婚約指輪と、シンプルながらもさりげなく動きを感じられ、ふたりだけのアレンジもできる結婚指輪が登場します☆

ケイウノ 婚約指輪「Sinfonia(シンフォニア)」/結婚指輪「Due Aurore(ドゥエ アウローレ)」

発売日:2024年6月28日(金)

販売場所:全国のケイウノ直営店、公式ブランドサイト

ジュエリーブランド「ケイウノ」が、婚約指輪「Sinfonia(シンフォニア)」と、結婚指輪「Due Aurore(ドゥエ アウローレ)」を新たに発売。

新作エンゲージリング「Sinfonia」は、ベーシックなストレートラインに、メレダイヤモンドの留め方で動きがプラスされています。

マリッジリング「Due Aurore」は、ケイウノで人気の「V波ライン」が特徴です。

また、指輪の内側に3〜4割金属を多く使用して内側に丸みをつけ、シルクに包み込まれるような極上の着け心地と強度を実現した「シルクタッチ製法」はケイウノのこだわり。

自社に工房を持つ強みを活かし、ケイウノオリジナルデザインの指輪はほぼすべて、アレンジオーダーが可能です。

金属の種類やダイヤモンドの足し引き、内側への刻印などができ、ケイウノ店舗やライブ接客のアレンジオーダーではデザイナーが要望に合わせてデザイン画を描きしながら提案しています。

婚約指輪「Sinfonia(シンフォニア)」

価格:271,700円(税込)

素材:プラチナ950、ダイヤモンド0.2ct、メレダイヤモンド0.03ct

「ふたりで奏でる人生がより豊かに感じられますように」というコンセプトでデザインされた婚約指輪「Sinfonia」

ベーシックなストレートラインながらも、メレダイヤモンドの留め方で動きが感じられる新作デザインです。

結婚指輪「Due Aurore(ドゥエ アウローレ)」

価格:左から)113,300円(税込)/121,000円(税込)

素材:左から)プラチナ950/プラチナ950、ダイヤモンド0.024ct

結婚指輪「Due Aurore」は、「ふたりのはじまりの光。やわらかな祝福に包まれますように。」がコンセプト。

Vラインと波ラインをかけ合わせたような「V波ライン」は、ケイウノで人気のあるデザインです。

さりげなくエッジのある立体感がアクセントになっているのがポイント。

ひねったような立体感で3つの面が生まれ、表面加工やダイヤモンドの有無など、ふたりらしいアレンジも楽しめます。

ストレートラインに華やかさ加えたエンゲージリングと、シンプルながらもさりげなく動きを感じさせるデザインのマリッジリング。

ケイウノの婚約指輪「Sinfonia」・結婚指輪「Due Aurore」は、2024年6月28日より全国のケイウノ直営店および公式ブランドサイトにて発売です☆

