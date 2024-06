JYPとソニーミュージックの日韓合同オーディションプロジェクト『Nizi Project Season 2』から昨年12月15日に誕生した7人組ボーイズグループ「NEXZ」(ネクスジ)が14日、日本テレビ系情報番組『DayDay.』(前9:00)に生出演した。結成直後の昨年12月18日、韓国・ソウルからリモートで同番組に出演したことがあるが、日本のテレビ番組のスタジオ出演は初。この日発表された日本デビューを生報告した。

2PM、TWICE、Stray Kids、NiziUらを輩出してきた大手韓国芸能事務所JYPエンターテインメントから6年ぶりのボーイズグループとして、5月30日に韓国リリース作品『Ride the Vibe』でグローバルデビューしたNEXZは、TOMOYA(トモヤ)、YU(ユウ)、HARU(ハル)、SO GEON(ソ ゴン)、SEITA(セイタ)、HYUI(ヒュイ)、YUKI(ユウキ)からなる平均年齢17.4歳の7人組。きょう14日にJapan 1st EP『Ride the Vibe(Japanese Ver.)/Keep on Moving』で8月21日に日本デビューすることが発表された。『Nizi Project Season 2』を半年間追いかけてきた『DayDay.』のスタジオに生出演したNEXZは、グローバルデビュー曲「Ride the Vibe」を日本初披露。躍動感あふれるダンスと、リーダーのTOMOYAが『DayDay.』のDポーズを入れるアレンジでもファンを沸かせ、番組を通して成長過程を見てきたMCの武田真一は涙した。パフォーマンス後にTOMOYAは「先ほどお送りした『Ride the Vibe』のジャパニーズバージョンと、『Keep on Moving』のダブルタイトルで、僕たちが8月21日に日本デビューします!」と明るく生報告。末っ子のYUKIは「8月にメンバーの出身地、福岡、大阪、東京でショーケースも行うことになりました。来てください!」と呼びかけた。さらに、HYUIは「このあと記者発表を行わせていただくのですが、MCを武田さんにお願いしました」と話し、メンバーは「お願いします」とあいさつ。涙もろい武田は「泣かないように我慢しなきゃいけないけど、しっかりと皆さんの門出をすばらしいものにできるように頑張ります」と話した。SO GEONはファンネームが「NEX2Y」(ネクスティ)になったことを伝え、「これからもNEX2Yに会う機会があると思うので、応援よろしくお願いします」と呼びかけていた。■NEXZメンバープロフィールTOMOYA(トモヤ)/2006年1月19日生/18歳/福岡県YU(ユウ)/2005年4月27日生/19歳/福岡県HARU(ハル)/2006年1月23日生/18歳/大阪府SO GEON(ソ ゴン)/2006年9月13日生/17歳/東京都(韓国籍)SEITA(セイタ)/2006年11月28日生/17歳/埼玉県HYUI(ヒュイ)/2007年5月11日生/17歳/和歌山県YUKI(ユウキ)/2007年9月20日生/16歳/兵庫県※左から名前/生年月日/年齢(2024年6月14日時点)/出身地