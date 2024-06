成約でもらえる！BDSバイクセンサー「全員もらえる5千円、フレッシュライダーならさらにもらえる1万円キャンペーン」

「BDSバイクセンサー」では、2024年6月17日(月)〜2024年9月30日(月)の期間限定で、「全員もらえる5千円、フレッシュライダーならさらにもらえる1万円キャンペーン」を開催します。

開催期間 :2024年6月17日(月)〜2024年9月30日(月)

応募資格 :期間中にBDSバイクセンサーで車両見積りの問い合わせを行い、その後、販売店でその車両をご成約いただいた方

応募方法 :キャンペーンサイト内にある応募フォームに必要事項を入力し、申し込みで応募完了

※詳細はキャンペーン特設ページを確認してください

【キャンペーン特設ページ】

https://campaign.bds-bikesensor.net/

期間中にBDSバイクセンサーで車両見積りや在庫確認などの問い合わせを行い、その問い合わせ車両をご成約、キャンペーンのエントリーをした方全員に、もれなく5千円分のQUOカードが貰えます。

さらに、30歳未満の方は1万円分のQUOカードを追加し、合計1万5千円分プレゼント!

