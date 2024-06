JYPとソニーミュージックの日韓合同オーディションプロジェクト『Nizi Project Season 2』から誕生した7人組ボーイズグループ「NEXZ」(ネクスジ)が、8月21日に日本デビューすることが14日、発表された。2PM、TWICE、Stray Kids、NiziUらを輩出してきた大手韓国芸能事務所JYPエンターテインメントから6年ぶりのボーイズグループとして、5月30日に韓国リリース作品『Ride the Vibe』でグローバルデビューしたNEXZは、TOMOYA(トモヤ)、YU(ユウ)、HARU(ハル)、SO GEON(ソ ゴン)、SEITA(セイタ)、HYUI(ヒュイ)、YUKI(ユウキ)からなる平均年齢17.4歳の7人組。

日本デビュー作となるJapan 1st EPは『Ride the Vibe(Japanese Ver.)/Keep on Moving』に決定。「Ride the Vibe」は、5月20日にリリースされたグローバルデビュー作品『Ride the Vibe』のリードトラックで、韓国活動のメインとなった楽曲。日本デビューにあたり、歌詞の世界感をより鮮明に日本のリスナーへ伝えるべく日本語バージョンを制作した。一方の「Keep on Moving」は、NEXZを起用したアクエリアス新CM『進む人のそばに。ステージ』篇で使用されているJ.Y. Park作詞、プロデュースの新曲。進み続ける前向きな気持ちを軽快な音楽と共に表現している。今作は、さまざまなメイキング映像を収録したBlu-ray付きの初回生産限定盤A、“NEXZINE”と題したブックレットとボーナストラック付きの初回生産限定盤B、CDのみの通常盤、さらにFANCLUB会員限定で購入可能なNEX2Y盤(各メンバー盤7種)の計10形態で展開される。きょう14日午前10時から予約が開始される。NEXZはこの日、『Nizi Project Season 2』を半年間追いかけてきた日本テレビ系情報番組『DayDay.』のスタジオに生出演する。