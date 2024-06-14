・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７８．６２ドル（＋０．１２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３１８．０ドル（－３６．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２８９９．０セント（－１１８．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６２０．００セント（＋３．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４５８．５０セント（＋４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１８９．５０セント（＋１２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９５．６３（＋０．４９）

出所：MINKABU PRESS