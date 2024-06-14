日経225先物テクニカルポイント（14日夜間取引終了時点）
14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円安の3万8570円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39582.92円 ボリンジャーバンド3σ
39289.55円 ボリンジャーバンド2σ
38996.17円 ボリンジャーバンド1σ
38967.47円 75日移動平均
38884.00円 5日移動平均
38820.00円 一目均衡表・転換線
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38702.80円 25日移動平均
38570.00円 14日夜間取引終値
38535.00円 一目均衡表・基準線
38409.43円 ボリンジャーバンド-1σ
38270.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38116.05円 ボリンジャーバンド2σ
37822.68円 ボリンジャーバンド3σ
35591.45円 200日移動平均
246.50円 13日日経平均株価現物終値
株探ニュース
39582.92円 ボリンジャーバンド3σ
39289.55円 ボリンジャーバンド2σ
38996.17円 ボリンジャーバンド1σ
38967.47円 75日移動平均
38884.00円 5日移動平均
38820.00円 一目均衡表・転換線
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38702.80円 25日移動平均
38570.00円 14日夜間取引終値
38535.00円 一目均衡表・基準線
38409.43円 ボリンジャーバンド-1σ
38270.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38116.05円 ボリンジャーバンド2σ
37822.68円 ボリンジャーバンド3σ
35591.45円 200日移動平均
246.50円 13日日経平均株価現物終値
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