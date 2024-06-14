　14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円安の3万8570円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39582.92円　　ボリンジャーバンド3σ
39289.55円　　ボリンジャーバンド2σ
38996.17円　　ボリンジャーバンド1σ
38967.47円　　75日移動平均
38884.00円　　5日移動平均
38820.00円　　一目均衡表・転換線
38810.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38702.80円　　25日移動平均
38570.00円　　14日夜間取引終値
38535.00円　　一目均衡表・基準線
38409.43円　　ボリンジャーバンド-1σ
38270.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38116.05円　　ボリンジャーバンド2σ
37822.68円　　ボリンジャーバンド3σ
35591.45円　　200日移動平均
246.50円　　13日日経平均株価現物終値


株探ニュース