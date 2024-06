7月19日より、東京・六本木のEX THEATER ROPPONGIで開催される公演『マイナビ サマステライブ2024 SUMMER GO! MIRAI GO! 東だ! 西だ! 全員集合』のチケット一般発売日が発表された。『マイナビ サマステライブ2024 SUMMER GO! MIRAI GO! 東だ! 西だ! 全員集合』=テレビ朝日提供○■STARTO ENTERTAINMENTのジュニアたちが集合

2014年からスタートした夏の恒例大型イベント『テレビ朝日・六本木ヒルズ 夏祭り SUMMER STATION』(7月20日〜8月25日)の一貫として、7月19日〜8月25日にEX THEATER ROPPONGIで開催される、STARTO ENTERTAINMENTのジュニアたちによる公演『マイナビ サマステライブ2024 SUMMER GO! MIRAI GO! 東だ! 西だ! 全員集合』。本公演には、井上瑞稀、橋本涼、那須雄登、浮所飛貴、Go! Go! kids、AmBitious、Boys beらが出演。4グループに分かれて全57公演(※予定)、サマステライブならではのプログラムで、エネルギッシュかつ魅力いっぱいのステージを届ける。チケットの一般販売は、チケットぴあで6月29日正午にスタートする。『マイナビ サマステライブ2024 SUMMER GO! MIRAI GO! 東だ! 西だ! 全員集合』【開催期間】2024年7月19日〜8月25日 ※休演日有り【場所】EX THEATER ROPPONGI【出演】■井上瑞稀×橋本涼& Go! Go! kids・石渡大和・大澤龍太郎・岸蒼太・小山龍之介・関翔馬・竹村実悟・山越源斗・渡邉心■那須雄登×浮所飛貴& 阿達慶・安達柊我・壹岐碧・岡橋亮汰・久我一智・小久保向一朗・小山十輝・末永光・鈴木瑛朝・高橋奏琉・高橋曽良・千井野空翔・鍋田大成・林田芯・堀口由翔・渡辺惟良■AmBitious■Boys be【チケット】入場料一般=¥8,500(スタンディング・指定)【一般発売開始】6月29日正午 チケットぴあ※申し込みは、1公演2枚まで、開場時間は各開演時間の45分前を予定【編集部MEMO】テレビ朝日が主催する『テレビ朝日・六本木ヒルズ 夏祭り SUMMER STATION』は、開局55周年を記念して2014年にスタート。今年は人気番組と連動したコンテンツを拡大し、映えスポットも満載。屋内で涼しく過ごせる本社会場が今年は入場無料で、社員食堂も5年ぶりに開放する。