¡Ö¸×¤ËÍã¡×Î±³ØÀ¸Ìò¤Î¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¡¡¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¡×¤ÇÆüËÜ¸ìÊÙ¶¯¡¡½é¤ÎÆüËÜ¥É¥é¥Þ¤Ç¡Ö±éµ»¤¬¹¥¤¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¡Ê33¡Ë¤¬NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£°ËÆ£º»è½±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÌÀÎ§Âç³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦ÖÃ¹á½Ê¡Ê¤µ¤¤¡¦¤³¤¦¤·¤å¤¯¡ËÌò¡£´Ý´ã¶À¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤ÎÄ«Á¯È¾Åç¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¤òÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£2Ç¯Á°¤Ë³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤òÆüËÜ¤Ë°Ü¤·¤¿¥è¥ó¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊË¾·î¡¡À¶¹á¡Ë
¡¡¡ÖÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÉÔ°Â¤²¤ÊÉ½¾ð¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¸ì¤ê¸ý¤Ï¤È¤Æ¤â³ê¤é¤«¤À¡£2Ç¯Á°¤ËÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡×¤ò¥·¥ã¥É¡¼¥¤¥ó¥°¤·¤ÆÆüËÜ¸ì¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¸Ç¤«¤Ã¤¿É½¾ð¤¬°ìÊÑ¡£¡Ö¶õ¾ò½ùÎÑ¤¬¹¥¤¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ïº£ºî¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¡È»ä¤ÇËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Ì¿¤ò·ü¤±¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Âç¤¤Ê·è°Õ¤ÇÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¹á½Ê¤ÏË¡Î§¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¤ËÄ«Á¯È¾Åç¤«¤éÆüËÜ¤ËÎ±³Ø¡£½é¤á¤ÏÊªÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤È³Ø¤ÖÃæ¤Ç½ù¡¹¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Âè6½µ¡Ö½÷¤Î°ìÇ°¡¢´ä¤ò¤âÄÌ¤¹¡©¡×¤Ç¤Ï¡¢½÷»ÒÉô¿·ÆþÀ¸Êç½¸Ãæ»ß¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¡£¡Ö¤¢¤È1Ç¯ÂÔ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÚ²¼ºÂ¤·¤¿¡£¥è¥ó¥¹¤Ï¡Ö¿´¤ÎÃæ¤Ë¾ðÇ®¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ä¥Ô¥å¥¢¤Ê¤È¤³¤í¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö²ÈÂ²¤âÍ§Ã£¤â²¿¤â¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡×¡£°Û¹ñ¤ÇÊÛ¸î»Î¤òÌÜ»Ø¤¹ÌòÊÁ¤Ë¼«¿È¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¹á½Ê¤ÏÀï¶·¤Î°²½¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¢¹ñ¡£Âè11½µ¡Ö½÷»Ò¤È¾®¿Í¤ÏÍÜ¤¤Æñ¤·¡©¡×¤Ç¼®¸«·½¡ÊÊ¿Ç¸À¸À®¡Ë¤ÎºÊ¡¦¼®¸«¹á»Ò¡Ê¤¤ç¤¦¤³¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢5½µ´Ö¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¹á½Ê¤Ï2¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î¶¹´Ö¤ÇÇº¤ß¡¢³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö´Ú¹ñ¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤âÌ¾»ú¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Ì¾»ú¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£Î¾Êý¤Î¹ñ¤Ë°¦¾ð¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤¤Ã¤È¿§¡¹¤Ê¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò´ó¤»¤¿¡£º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÊÛ¸î»Î¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤«¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥è¥ó¥¹¤À¤«¤é¤³¤½¡¢É½¸½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏºÂ¤êÊý¤À¡£¹á½Ê¤Ï¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤È¤¤¤ë»þ¤ÏÀµºÂ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²È¤Ç·»¤È¤¤¤ë»þ¤Ï±¦É¨¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊ¬ÊÌ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Î©¤ÆÉ¨¤Ï¡ÖÎ¾ÈÉ¡Ê¥ä¥ó¥Ð¥ó¡ËºÂ¤ê¡×¤È¤¤¤¤¡¢´Ú¹ñ¤Î½÷À¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊºÂ¤êÊý¤À¤È¤¤¤¦¡£´Ú¹ñ½Ð¿È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎºÙ¤ä¤«¤Êµ¤ÉÕ¤¤¬¡¢ºîÉÊ¤Ë½Å¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¥è¥ó¥¹¤ÎÌò¼Ô¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤À¡£¡Öº£¤Þ¤Ç±éµ»¤ò¥Ô¥å¥¢¤Ë³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç±é¤¸¤ëÂçÊÑ¤µ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£±éµ»¤¬¹¥¤¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡£½¼¼Â´¶¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤éÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¿©¤¤µ¤Ì£¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â½Ð¤¿¤¤¡£ËÜµ¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¤è¤ë¤È´°àú¼çµÁ¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢º£¤âÆüËÜ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¼«Ê¬¤Ç¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¿¤Ç¤â°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ë³Ð¸ç¤Ç¤¹¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£Æ·¤Ë¤Ï¹á½Ê¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¥è¥ó¥¹¤Ï¿·Å·ÃÏ¤ÇÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ÎÍã¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡¡ã¸½¾ì¤Ç¤âÃçÎÉ¤·Ëâ½÷5¡ä¡ÖËâ½÷5¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò³ØÀ¸5¿ÍÁÈ¡£¥É¥é¥Þ¤Î³ØÀ¸»þÂåÆ±ÍÍ¡¢±é¼ÔÆ±»Î¤âÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥è¥ó¥¹¤Ï¡Öº»è½¤Á¤ã¤ó¤Ï»ä¤¬¹¥¤¤Ê¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£³§¤µ¤óËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³µã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡þ¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¡¡1990Ç¯10·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´Ú¹ñ¡¦³ø»³½Ð¿È¤Î33ºÐ¡£13Ç¯¤Ë±Ç²è¡ÖÎø°¦¤Î²¹ÅÙ¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¥ê¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¢¥×¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¡×¤Î´Ú¹ñÈÇ¥ê¥á¥¤¥¯¡Ö¥ê¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤Ç¼ç±é¡£´Ú¹ñ¤ÇÂ¿¿ô¤Î¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¼ñÌ£¤ÏÌý³¨¡£¿ÈÄ¹1Ã60¡£·ì±Õ·¿B¡£