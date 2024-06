セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年6月14日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『塔の上のラプンツェル』 Mぬいぐるみ “ラプンツェル&パスカル”を紹介します!

セガプライズ ディズニー『塔の上のラプンツェル』 Mぬいぐるみ “ラプンツェル&パスカル”

登場時期:2024年6月14日より順次

サイズ:全長約16×8×28cm

種類:全2種(ラプンツェル、パスカル)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに、『塔の上のラプンツェル』の主人公「ラプンツェル」と、親友「パスカル」のぬいぐるみが登場。

約28センチのサイズで程よい存在感があり、お部屋に飾っても楽しめます。

2人一緒に並べたい、『塔の上のラプンツェル』の世界観あふれるディズニーグッズです☆

ラプンツェル

長い髪が特徴的なディズニープリンセス「ラプンツェル」

お花の髪飾りや裾の長いドレスに素足姿の「ラプンツェル」が再現されたぬいぐるみです☆

パスカル

「ラプンツェル」の親友であり、一緒に冒険する頼もしい仲間「パスカル」

クリッとした大きな瞳や、クルンと丸まったしっぽなど、カメレオンの「パスカル」らしい特徴をしっかり捉えています!

ディズニープリンセス「ラプンツェル」と親友の「パスカル」が、ぬいぐるみになって登場。

セガプライズの『塔の上のラプンツェル』 Mぬいぐるみ “ラプンツェル&パスカル”は、2024年6月14日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

