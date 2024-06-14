ANA、国際線でタイムセール ホノルル往復8.7万円など
全日本空輸（ANA）は、国際線を対象としたタイムセールを6月14日から20日まで開催する。
アジアや欧米、オセアニア行きに設定がある。搭乗期間は7月1日から2025年2月28日までで、路線により設定期間は異なる。設定路線と往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージ込み、諸税別。
予約クラスはエコノミークラスが「K」、プレミアムエコノミークラスが「N」となる。
・東京発着（エコノミークラス、プレミアムエコノミークラスの順）
上海/浦東（46,000円）、ホーチミン・ハノイ・大連（50,000円）、香港（51,000円）、北京（53,000円）、マニラ（57,000円）、広州（65,000円）、シンガポール（79,000円）、バンコク（80,000円）、ホノルル（87,000円／154,000円）、クアラルンプール（88,000円）、ジャカルタ（99,000円）、シドニー（110,000円）、デリー（113,000円）、パース（115,000円）、バンクーバー（130,000円）、ロサンゼルス・サンフランシスコ・シカゴ・オーランド（150,000円）、ニューヨーク・ワシントン（160,000円）