西島秀俊やYOUら日本のキャストも出演するA24製作のミステリースリラー「サニー」が2024年7月10日(水)よりApple TV+で全世界同時配信開始となる。これに先がけ、予告編映像が公開された。

ラシダ・ジョーンズが演じる主人公スージーは京都に住むアメリカ人女性。謎の飛行機事故で夫と息子の消息がわからなくなり、人生が一転する。「お見舞い」として手渡されたのは、彼女の夫が勤める電子機器メーカーが製造したという、サニーという名の新型家庭用ロボット。慰めようとしてくるサニーに対し、最初スージーは腹を立てるが、やがてふたりの間には予想しなかった友情が生まれていく。そんなふたりは、スージーの家族に本当は何が起きたのかを一緒に探っていくうちに、まるで存在を知らなかった恐ろしい世界に足を踏み入れていくことになる。



全10話構成の「サニー」は、ダークなユーモアに溢れるミステリーシリーズ。ケイティ・ロビンスがショーランナーと製作総指揮、ルーシー・チェルニアクが監督と製作総指揮、ラシダ・ジョーンズが主演と製作総指揮を務める。ほか、西島秀俊やジョアンナ・ソトムラ、ジュディ・オング、YOU、アニー・ザ・クラムジー、國村隼らが出演者として名を連ねる。

本シリーズは、Apple TV+のためにA24が製作した。原作は、受賞歴のある日本在住のアイルランド人作家コリン・オサリバンが書いた小説「ダーク・マニュアル」。

「サニー」は2024年7月10日(水)最初の2話で全世界デビュー。その後は、2024年9月4日まで、毎週水曜日に新しい回が1話ずつ配信される。

