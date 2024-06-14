¡Ú¥³¥¹¥×¥ì¡Û¿åÀ¥¤¢¤¤¤ê¡Ø¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¥·¥Î¥ó¡ÖÂÎ·¿¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡¢¹çÈé¤Ë¤Ï¤³¤À¤ê¡×
¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î¿åÀ¥¤¢¤¤¤ê¤µ¤ó¤¬5·î20Æü¡Ê·î¡Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¤ÆÀî¸¶ãª¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡Ø¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤è¤ê¡¢¥·¥Î¥ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÅê¹Æ¡£¿åÀ¥¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿åÀ¥¤¢¤¤¤ê¤µ¤ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥«¥Ã¥È¡Ú3ÅÀ¡Û
ÉáÃÊ¤ÏÌ¾¸Å²°¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¼ñÌ£¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¥³¥¹¥×¥ì³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿åÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¤½¤Î¾ì½ê¤Ë»÷¹ç¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Û¥³¥³¥¹2024¡ÁÆîÂçÄÅÄÌÊâ¹Ô¼ÔÅ·¹ñCOSPLAY¡Á¡×¤Ø»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È³«ºÅ¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï³«ºÅ¤ÎÁ°Æü¤ËÊâ¹Ô¼ÔÅ·¹ñ¤ÎÃæ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Öº£²ó¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤ÎÅ·µ¤¤Ç¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÊâ¹Ô¼ÔÅ·¹ñ¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êâ¹Ô¼ÔÅ·¹ñ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤µ¤ó¤¬ÊÂ¤Ö»Ñ¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇÅ¨¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¿åÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Û¥³¥³¥¹¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤Ïº£²ó¤¬3²óÌÜ¡£²áµî¤Ë»²²Ã¤·¤¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö5Ç¯Á°¤Ë»²²Ã¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤Þ¤À¥³¥¹¥×¥ì¤ò»Ï¤á¤Æ1¥ö·î¤Î½é¿´¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
·¿ÁÀ·â½Æ¡Ö¤Ø¥«¡¼¥ÈII¡×¡Ê¥·¥Î¥ó¤Î°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë½Æ¡Ë¤ò»ý¤Ã¤¿¥·¥Î¥ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤â¤È¤â¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢Éð´ï¤Ï½ÅÎÌ¤â¤¢¤ê¡¢¤«¤µ¤Ð¤ë¤Î¤ÇÃæ¡¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¡Ø¥Û¥³¥³¥¹¡Ù¤Ê¤é¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¨¥ê¥¢¤â¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ÎÌÂÏÇ¤Ë¤â¤Ê¤é¤º¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¥Ã¥«¥±¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
°áÁõ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ·¿¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÉÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹çÈé¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÂÅ¶¨¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿§¤ó¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é5Ãå¤Û¤É¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖÇ¼ÆÀ¤¤¤¯°áÁõ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥·¥Î¥ó°¦ÍÑ¤Î¡Ö¤Ø¥«¡¼¥ÈII¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥³¡¼¥×¤Ï¼ÂºÝ¤ËÇÁ¤±¤ë»ÅÍÍ¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÊª¤Î¥¹¥³¡¼¥×¤ò»È¤Ã¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
»£±ÆÃæ¤Î¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥·¥Î¥ó¤é¤·¤¤¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î±ÇÁü¤Ê¤É²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¡¢ºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û150Ñ H¥«¥Ã¥×¤Î¼¡À¤Âå¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡Ö»ä¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¶»¤ò³è¤«¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿åÀ¥¤¢¤¤¤ê¤µ¤ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥«¥Ã¥È¡Ú3ÅÀ¡Û
ÉáÃÊ¤ÏÌ¾¸Å²°¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¼ñÌ£¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¥³¥¹¥×¥ì³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿åÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¤½¤Î¾ì½ê¤Ë»÷¹ç¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¿åÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Û¥³¥³¥¹¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤Ïº£²ó¤¬3²óÌÜ¡£²áµî¤Ë»²²Ã¤·¤¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö5Ç¯Á°¤Ë»²²Ã¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤Þ¤À¥³¥¹¥×¥ì¤ò»Ï¤á¤Æ1¥ö·î¤Î½é¿´¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
·¿ÁÀ·â½Æ¡Ö¤Ø¥«¡¼¥ÈII¡×¡Ê¥·¥Î¥ó¤Î°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë½Æ¡Ë¤ò»ý¤Ã¤¿¥·¥Î¥ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤â¤È¤â¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢Éð´ï¤Ï½ÅÎÌ¤â¤¢¤ê¡¢¤«¤µ¤Ð¤ë¤Î¤ÇÃæ¡¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¡Ø¥Û¥³¥³¥¹¡Ù¤Ê¤é¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¨¥ê¥¢¤â¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ÎÌÂÏÇ¤Ë¤â¤Ê¤é¤º¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¥Ã¥«¥±¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
°áÁõ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ·¿¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÉÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹çÈé¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÂÅ¶¨¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿§¤ó¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é5Ãå¤Û¤É¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖÇ¼ÆÀ¤¤¤¯°áÁõ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥·¥Î¥ó°¦ÍÑ¤Î¡Ö¤Ø¥«¡¼¥ÈII¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥³¡¼¥×¤Ï¼ÂºÝ¤ËÇÁ¤±¤ë»ÅÍÍ¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÊª¤Î¥¹¥³¡¼¥×¤ò»È¤Ã¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
»£±ÆÃæ¤Î¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥·¥Î¥ó¤é¤·¤¤¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î±ÇÁü¤Ê¤É²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¡¢ºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û150Ñ H¥«¥Ã¥×¤Î¼¡À¤Âå¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡Ö»ä¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¶»¤ò³è¤«¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×